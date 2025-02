Słowa prezesa TK Bogdana Święczkowskiego o zamachu stanu to woda na młyn rosyjskiej propagandy - ocenił w piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wyraził nadzieję, że "państwo z PiSu szybko się opamiętają i zrozumieją, jak bardzo szkodzą dzisiaj Polsce".

W środę prezes Trybunału Konstytucyjnego poinformował, że zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski po jego zawiadomieniu wszczął śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków: Sejmu i Senatu, szefa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Według prezesa TK, przestępstwo polega na tym, że od 13 grudnia 2023 r. osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej", mając na celu "zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN".

W piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas swojego briefingu w Ostrołęce (woj. mazowieckie) był ponownie pytany o śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu. "Mówiłem to wczoraj i powtórzę raz jeszcze. Święczkowski się nudzi, dlatego wymyśla historię o zamachu stanu" - odparł Hołownia. "Trybunał wydał 25 wyroków w poprzednim roku, z czego 13 na zamówienie polityczne. Obywatele czekają dwa lata na rozstrzygnięcie swojej sprawy w Trybunale Konstytucyjnym, a PiS swoje załatwia w dwa tygodnie (...). Wygaduje o zamachu stanu, a nie ma ludzi na ulicach, ani poczucia zagrożenia" - dodał.

Zdaniem Hołowni, tego typu narracja to "woda na młyn rosyjskiego propagandy". "Co weźmie kanał Russia Today, albo inne rosyjskie wiadomości do swoich dzienników? Oczywiście wypowiedź ważnego polskiego polityka, bo traktuję Święczkowskiego jak polityka, że w Polsce jest zamach stanu" - ocenił.

W ocenie marszałka, tego typu treści mogłyby sugerować, że w Polsce, "która tak wspiera Ukrainę i się tak stawia Rosji", są "pęknięcia, ludzie są pokłóceni i jest zamach stanu". "To jest wspieranie, budowanie i karmienie rosyjskiej propagandy polską krwią" - stwierdził Hołownia. "Mam nadzieję, że państwo z PiSu szybko się opamiętają i zrozumieją, jak bardzo szkodzą dzisiaj Polsce" - mówił Hołownia. "Nie wyobrażam sobie tego poziomu poczucia odpowiedzialności za państwo, który w takiej sytuacji pozwoliłby komukolwiek rozsądnemu mówić takie rzeczy" - dodał.

Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie był i jest krytykowany przez obecne władze i część prawników, wskazujących m.in., że zasiadają w nim tzw. sędziowie dublerzy (wybrani na miejsca w TK wcześniej już obsadzone). Jeszcze w początkach marca ub. roku Sejm podjął uchwałę, w której stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".

Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Z kolei w przyjętej w grudniu ub.r. uchwale rządu stwierdzono m.in., że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

W końcu stycznia Święczkowski w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska domagał się publikacji 22 wyroków TK wydanych w 2024 r. W innym piśmie - do marszałka Sejmu Szymona Hołowni - zaapelował o działania dot. obsadzenia wakatów w TK. Pod koniec listopada zeszłego roku marszałek Hołownia wyznaczył dodatkowy termin - do 11 grudnia ub.r. - na zgłaszanie kandydatów na sędziów TK w związku z wygaśnięciem kadencji trojga sędziów TK: Mariusza Muszyńskiego, Piotra Pszczółkowskiego, a także Julii Przyłębskiej. Jedynie klub PiS zgłosił dwóch kandydatów do TK. Są to: Artur Kotowski i Marek Ast. Na razie nie ma terminu rozpatrzenia przez Sejm zgłoszonych kandydatur.

Marszałek Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta, w piątek miał spotkanie prasowe na dworcu PKP w Ostrołęce na temat wykluczenia komunikacyjnego. (PAP)

