Komisja śledcza ds. Pegasusa wezwała na 4 marca, na niejawne przesłuchanie, b. wiceszefa CBA Macieja Wąsika. Obecny europoseł PiS sam o tym poinformował, publikując wezwanie. Według szefowej komisji Magdaleny Sroki wezwanie zostało wysłane też do b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego, również europosła PiS.

Zdjęcie wezwania na niejawne posiedzenie komisji ds. Pegasusa na 4 marca na godz. 14 Wąsik zamieścił w piątek na swoim koncie na platformie X i opatrzył wpisem: "Zintensyfikowali prace. Oni lubują się w kompromitacji i chyba czują niedostatek".

Nawiązał tym do piątkowego posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa, na które miał być doprowadzony na godz. 10.30 na przesłuchanie b. szef MS Zbigniew Ziobro. Policja nie zastała posła PiS w jego miejscach zamieszkania, polityk pojawił się natomiast w Telewizji Republika, gdzie udzielił wywiadu na żywo. Po opuszczeniu studia, tuż po godz. 10.30 policja zatrzymała go przed siedzibą TV Republika w centrum Warszawy. Komisja punktualnie o 10.30 rozpoczęła posiedzenie. Ze względu na nieobecność świadka przegłosowała wniosek o karę porządkową w postaci 30-dniowego aresztu dla Ziobry i zakończyła posiedzenie. Poseł PiS został doprowadzony przed salę, w której obradowała komisja, już po zakończeniu jej posiedzenia.

Szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) przekazała PAP, że - oprócz do Wąsika - wezwanie na posiedzenie komisji śledczej zostało również wysłane do b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Dopytywana, na kiedy planowane jest przesłuchanie Kamińskiego, odparła, że niestety nie pamięta daty.

Według wiceszefa komisji Tomasza Treli (Lewica) wątki Wąsika i Kamińskiego przecinają się. "Dlatego będziemy ich pytać o sferę zakupową, o to, czy byli konsultowani, być może byli inspiratorami zakupu tego systemu" - powiedział wiceszef komisji.

Według niego, komisja będzie też pytać Wąsika i Kamińskiego o cały aspekt związany z funkcjonowaniem Pegasusa, bo - jak mówił - "cały Pegasus był zlokalizowany w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym".

Maciej Wąsik pełnił funkcję zastępcy szefa CBA w latach 2006–2009, a w latach 2019-2023 był wiceszefem MSWiA. Mariusz Kamiński kierował CBA w latach 2006-2009, w latach 2019-2023 pełnił funkcję szefa MSWiA, a w latach 2015-2023 koordynatora służb specjalnych. Obaj od 2024 roku są eurposłami PiS.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów. (PAP)

