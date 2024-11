Pierwszy listopadowy tydzień rozpocznie się dynamicznie. W poniedziałek przed komisję śledczą ws. Pegasusa ma się stawić Zbigniew Ziobro. Na wtorkowym posiedzeniu rządu m.in. kwestia bezpłatnych leków. W środę z kolei rozpoczyna się 21. posiedzenie Sejmu i 22. posiedzenie Senatu. Co jeszcze wydarzy się w nadchodzącym tygodniu?

Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

Poniedziałek to kolejny dzień przesłuchań przed Komisją Śledczą ds. Pegasusa. Rozpoczną się one o godz. 10.00. Przed komisję wezwany został Zbigniew Ziobro. To kolejna próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego. Nie wiadomo, czy Ziobro stawi się na wezwanie.

Polityczne zapowiedzi – posiedzenie rządu

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowe przepisy mają na celu rozszerzenie grona osób uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki.

Startuje 21. posiedzenie Sejmu

W środę startuje 21. posiedzenie Sejmu. Zaplanowano je na trzy dni, a posłowie spotkają się 6, 7 i 8 listopada (środa-piątek).W planach obrad pierwsze czytanie czterech ustaw. Posłowie zajmą się m.in. dekryminalizacją aborcji, podatkiem rolnym i ograniczeniem biurokracji.

Polityczne zapowiedzi – posiedzenie Senatu

Ochrona granic i nowelizacja ustaw o działaniach antyterrorystycznych, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – to najważniejsze punkty pierwszych listopadowych obrad Senatu. Posiedzenie rozpocznie się w środę i zaplanowano je na dwa dni – 6 i 7 listopada 2024 r. (środa-czwartek). Będzie to 22. posiedzenie Senatu XI kadencji.