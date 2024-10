Poprawienie procesu naboru do służby wojskowej, a także stworzenie finansowej motywacji do podejmowania przez żołnierzy zawodowych nauki poza granicami państwa – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pracuje nad nim Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jak wyjaśnia resort, w projekcie zamieszczono wiele propozycji będących wynikiem oceny dotychczasowych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie działań organów Sił Zbrojnych, w szczególności związanych z rekrutacją do służby wojskowej. Ponadto zostanie stworzona motywacja finansowa do podejmowania nauki przez żołnierzy poza granicami państwa oraz zostanie określona procedura ewentualnego zwrotu kosztów w razie nieukończenia takiego kształcenia. W nowelizacji uregulowane będą także kwestie związane z ochroną danych osobowych, odbywaniem przez żołnierzy podróży służbowych w celu udziału w ćwiczeniach i szkoleniach, wzywaniem do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych, funkcjonowaniem radców prawnych będących żołnierzami zawodowymi.

W projekcie zostaną wskazane także nowe organy dyscyplinarne oraz określone będą ich kompetencje w zakresie reagowania dyscyplinarnego. Co więcej, zmienią się przepisy dotyczące obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek zwolnienia z zawodowej i niezawodowej służby wojskowej. Przewidziano też zmniejszenie obciążeń regulacyjnych w związku ze zniesieniem obowiązku wydawania niektórych decyzji w sprawie przyznawania dodatków do uposażenia żołnierzy oraz pojawi się świadczenie motywacyjne dla mundurowych w czasie kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, ośrodku lub centrum szkolenia.

Nowe przepisy dotyczyć będą też zakazu kierowania w podróż służbową w tym samym czasie małżonków będących żołnierzami zawodowymi, sprawującymi opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu (rozwiązanie to stosuje się również do samotnego rodzica). Rząd planuje przyjąć projekt do końca roku. ©℗