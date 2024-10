Wtorkowe posiedzenie rządu pod znakiem polityki migracyjnej. Chodzi o polską strategię migracyjną na lata 2025-2030. Jednym z jej elementów ma być czasowe zawieszenie prawa do azylu. Czy stanowisko Tuska podzieli koalicję? Jaki jest szczegółowy harmonogram dzisiejszego posiedzenia rządu?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, 15 października 2024 r. Rada Ministrów rozpocznie obrady o godzinie 12:00.

Strategia migracyjna – zawieszenie prawa do azylu

"Naszym prawem i naszym obowiązkiem jest ochrona polskiej i europejskiej granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji. Z nikim. Jest zadaniem do wykonania. I mój rząd to zadanie wykona" – napisał we wczorajszym poście na platformie X premier Donald Tusk.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów zajmie się m.in. polską strategią migracyjną. Chodzi o dokument "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030", którego celem będzie „odzyskanie pełnej kontroli nad migracją i maksymalne ograniczenie procederu nielegalnego przekraczania polskich granic” – jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednym z proponowanych w dokumencie rozwiązań ma być czasowe zawieszenie prawa do azylu.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 15 października 2024 r.?

Porządek zaplanowanego na 15 października 2024 r. posiedzenia rządu przedstawia się następująco: