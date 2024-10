Szymon Hołownia poinformował w serwisie X, że prezydent chce wygłosić orędzie 15 października na posiedzeniu Sejmu, które ostatecznie przesunięto na dzień później, 16 października. W jakiej sprawie Andrzej Duda zwróci się do posłów?

"Prezydent Andrzej Duda poinformował mnie dziś, że w związku z rocznicą wyborów 15.10 chciałby zwrócić się z orędziem do Sejmu. Art. 140 Konstytucji daje Prezydentowi takie prawo, stanowi też, że nad jego orędziem nie przeprowadza się debaty. Nie planujemy posiedzenia Sejmu 15.10, zaproponowałem więc Panu Prezydentowi, by orędzie wygłosił w środę, 16.10 na początku 20. posiedzenia Sejmu" – poinformował Szymon Hołownia w serwisie X.

Zgodnie z informacją podaną przez szefa Kancelarii Prezydenta propozycja ta została przyjęta przez Andrzeja Dudę.

Orędzie do Sejmu

Jak przekazał Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, orędzie jest potrzebne dlatego że przed Polską stoi wiele wyzwań.

– Ale też pewne rzeczy trzeba podsumować. Prezydent będzie mówił o sprawach bezpieczeństwa, o współpracy, ale pewnie powie również, co się udało, co się nie udało. Rok po wyborach diagnoza sytuacji, ale też pokazanie wyzwań na przyszłość są potrzebne – wskazał Szef Gabinetu Prezydenta RP w programie "Rymanowski Live".

Mastalerek przekonywał, że będzie to "coś w rodzaju State of the Union", czyli dorocznego wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Orędzia prezydenta

Ostatnie orędzie prezydenta Andrzeja Dudy zostało wygłoszone przed 9 czerwca, dniem wyborów polskich posłów do Parlamentu Europejskiego.

Przypomnijmy: prezydent zwrócił się do posłów w orędziu 13 listopada 2023 roku, w którym skupił się na kwestiach dotyczących frekwencji wyborczej.

"21 milionów 966 tysięcy 891 osób! Dokładnie tylu polskich obywateli zagłosowało w wyborach 15 października. Frekwencja wyborcza osiągnęła ponad 74 proc. To wielka rzecz. To wielki sukces polskiej demokracji. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych, wszystkim paniom i panom wyborcom! Dziękuję z całego serca!" – mówił Andrzej Duda.

Prezydent wskazał również, że będzie stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich 8 lat.

– Dlatego wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne: 500, a już wkrótce 800 plus, obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych muszą zostać utrzymane. Musi też zostać utrzymana i kontynuowana stabilność finansowa i gospodarcza państwa – mówił.