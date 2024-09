Nie każdy zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Zasiłek przedemerytalny to forma zabezpieczenia dla osób starszych, które spełniają określone kryteria. Komu przysługuje takie świadczenie i jakie są warunki jego uzyskania? Oto szczegóły.

Czym jest zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny to forma wsparcia finansowego, które może być przyznane osobom, które zbliżają się do wieku emerytalnego, ale z różnych powodów mają trudności ze znalezieniem pracy lub utrzymaniem zatrudnienia. Celem tego świadczenia jest złagodzenie przejścia z aktywności zawodowej na emeryturę.

Dla kogo zasiłek przedemerytalny 2024?

Warunki przyznania tego świadczenia są zróżnicowane i zależą między innymi od przyczyn utraty pracy oraz posiadanego stażu pracy. Do podstawowych warunków uzyskania świadczenia przedemerytalnego należy aktywne poszukiwanie pracy, potwierdzone rejestracją w powiatowym urzędzie pracy. Dodatkowym warunkiem koniecznym jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni, potwierdzone zaświadczeniem, wydanym przez urząd pracy.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania tego zaświadczenia. Ponadto, w okresie pobierania zasiłku, osoba bezrobotna nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia, o czym również powinna zostać wystawiona stosowna opinia przez urząd pracy.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Spełnienie ogólnych warunków uprawniających do świadczenia przedemerytalnego nie gwarantuje jego przyznania. Ostateczna decyzja zależy również od spełnienia indywidualnych kryteriów. Decydujące znaczenie przy przyznawaniu świadczenia przedemerytalnego mają wiek osoby ubiegającej się, jej staż pracy oraz przyczyna utraty zatrudnienia. W przypadku likwidacji zakładu pracy lub jego upadłości, szczególne znaczenie ma wiek. Kobiety powinny mieć ukończone 56 lat, a mężczyźni 61 lat w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli przyczyną utraty pracy przez osobę w wieku przedemerytalnym jest działanie pracodawcy, to kobieta musi mieć ukończone 55 lat, a mężczyzna 60 lat. Warunkiem koniecznym jest również posiadanie odpowiednio 30-letniego i 35-letniego okresu składkowego. W przypadku utraty zatrudnienia z winy pracodawcy, osoby posiadające co najmniej 35-letni (kobiety) lub 40-letni (mężczyźni) staż pracy są uprawnione do świadczenia przedemerytalnego, niezależnie od osiągnięcia określonego wieku. Przy ustalaniu stażu pracy uwzględnia się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, przy czym udział okresów nieskładkowych nie może przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne 2024?

Wysokość świadczenia przedemerytalnego podlega corocznej waloryzacji. Od początku marca 2024 roku jego stała miesięczna kwota wynosi 1794,70 złotych.

Wniosek o zasiłek przedemerytalny

Aby ubiegać się o zasiłek przedemerytalny, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzór wniosku dostępny jest na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS może zawiesić świadczenie przedemerytalne, jeżeli osoba pobierająca świadczenie osiągnie zbyt wysokie dodatkowe przychody, nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, bądź podejmie wypłatę renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

W przypadku przekroczenia przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne granicznej miesięcznej kwoty przychodu, określonej jako 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. W przypadku, gdy przychody przekroczą dopuszczalny miesięczny próg w wysokości 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, lecz nie przekroczą granicy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS dokona obniżenia świadczenia o kwotę przekraczającą dopuszczalny próg. Przy czym, minimalna wysokość świadczenia nie może być niższa od gwarantowanej kwoty.