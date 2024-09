Zorganizowana przez ORLEN w miniony weekend kolejna akcja wsparcia powodzian zakończyła się sukcesem. Udział w nim mają klienci stacji ORLEN, którzy kupując kawę lub herbatę pomagali jednocześnie poszkodowanym przez żywioł. Spółka ze sprzedaży tych napojów uzyskała w ciągu dwóch dni ponad 4,1 mln zł. To jeden z najlepszych wyników sprzedażowych w ostatnich dwóch latach. Kwota w całości zostanie przekazana na usuwanie skutków powodzi. Akcję promowało specjalne wideo opublikowane w mediach społecznościowych ORLEN, które dotarło do 4 mln odbiorców.

ORLEN kontynuuje działania wspierające poszkodowanych w powodzi. Do walki z jej skutkami w weekend 21-22 września licznie włączyli się także klienci stacji ORLEN w całej Polsce, kupując gorące napoje. Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem i dużym zaangażowaniem klientów. Koncern całość wpływów ze sprzedaży kawy i herbaty w tym czasie, czyli ponad 4,1 mln zł przekaże na rzecz poszkodowanych przez żywioł.

Powodzian wesprzeć można było również udostępniając na swoich profilach w mediach społecznościowych post, w którym ORLEN zachęcał klientów do udziału w tej akcji i publikował krótkie wideo w formie podziękowań dla służb walczących z żywiołem. Za każde z kilkunastu tysięcy udostępnień, a co za tym idzie wsparcie w dotarciu z tą wiadomością do innych, spółka przekaże złotówkę na pomoc w usuwaniu skutków powodzi.

Od 14 września ORLEN udostępnił także możliwość darmowego tankowania dla jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Ratownicy tankują nieodpłatnie w wybranych lokalizacjach objętych skutkami powodzi. Dotyczy to już prawie 120 stacji paliw w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz lubuskim. Możliwość nieodpłatnego tankowania mają także podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (WOPR) – w pełnej koordynacji z PSP i Wojewódzkimi Komendami Straży Pożarnej. Do tej pory ratownicy POSP i WOPR zatankowali ponad 405 tys. litrów paliwa o wartości blisko 2,5 mln zł.

Dodatkowo, żeby wesprzeć służby walczące ze skutkami żywiołu, Fundacja ORLEN przekazuje środki na wojewódzkie Fundusze Wsparcia Policji, które zrekompensują jednostkom koszty tankowania w regionach najbardziej dotkniętych powodzią. Na funkcjonariuszy służb czekają również ciepłe napoje.

Od 19 września na wybranych stacjach ORLEN, zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią, wszyscy klienci indywidualni mogą tankować paliwa w niższej cenie. Dotyczy to zarówno oleju napędowego, benzyny, jak i gazu: VERVA -20 gr/L, EFECTA -15 gr/L i LPG -10 gr/L. Rabat dotyczy zakupu maksymalnie 85 l paliwa VERVA i EFECTA, bez ograniczeń można tankować LPG. Z możliwości tankowania można skorzystać wielokrotnie. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Szczegóły wraz regulaminem i wskazaniem konkretnych lokalizacji dostępne są na stronie internetowej ORLEN. Akcja zaplanowana jest do końca września.

Działania ORLENU mają charakter kompleksowy i długofalowy. Na rzecz powodzian koncern przeznaczył już w sumie ponad 10 mln zł. Obecnie przygotowywane są kolejne działania wspierające.