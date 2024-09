Nowy termin płatności, rozłożenie należności na raty, zmiana warunków wcześniejszej umowy z ZUS i umorzenie składek. Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w powodzi starają się o pomoc. ZUS przedstawił pierwsze dane.

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w powodzi, mogą opłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. w terminie do 15 września 2025 r. Muszą tylko złożyć oświadczenie, że zostali poszkodowani przez powódź. Do opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Ile wniosków ws. składek ma ZUS po powodzi?

Od płatników z terenów powodziowych napłynęło do ZUS już 250 wniosków. Wpłynęły one do oddziałów w Bielsku Białej, Łodzi. Rybniku, Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze. Dotyczą przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego

Jak tłumaczy Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS, najwięcej z nich, bo aż 200 dotyczy nowego terminu płatności składek. Pozostałe 50 dotyczy umorzenia należności, rozłożenia na raty oraz zmiany warunków umowy o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek.

Kto może się starać o umorzenie składek ZUS?

Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogą też wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie. Żebrowski wyjaśnił, że zakład może umorzyć należności z tytułu składek:

- jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie płacić tych należności a jednocześnie:

- niosłoby to za sobą zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny.

Chodzi o przypadek, gdy przedsiębiorca poniesie straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że po opłaceniu należności do ZUS zobowiązany nie mógłby dalej prowadzić działalności.