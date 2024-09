Sejm wybrał w piątek Konrada Ciesiołkiewicza i Katarzynę Komoniewską na członków Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich do lat 15.

Zastąpią oni dwie członkinie tej komisji Barbarę Chrobak i Hannę Elżanowską, które pod koniec lipca Sejm odwołał z powodu m.in. oskarżeń o niegospodarność i stosowanie mobbingu.

W pierwszej turze głosowania członkowie Komisji byli wybierani większością 3/5 głosów. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości. W związku z tym marszałek Sejmu ogłosił drugą turę głosowania. W niej bezwzględną już większością głosów posłowie wybrali Konrada Ciesiołkiewicza. Za jego kandydaturą głosowało 262, przeciw było 175, a jedna osoba się wstrzymała.

Kolejnego członka Komisji znów wybierano większością 3/5. I tym razem posłowie nie obsadzili stanowiska w PKDP. Po raz drugi nowego członka wybierano bezwzględną większością głosów. Kolejnym członkiem Komisji została Katarzyna Komoniewska. Za jej kandydaturą głosowało 236 posłów, przeciw było 197, a 6 się wstrzymało.

Dr Konrad Ciesiołkiewicz został zgłoszony przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej i przez Krajową Radę Prokuratorów. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem, doktorem nauk społecznych.

Jest uczestnikiem prac grup roboczych przy Ministerstwie Sprawiedliwości monitorujących Krajowy plan przeciwdziałania wolności seksualnej i obyczajowości na szkodę małoletnich. Od 2010 r. jest zaangażowany w prace Fundacji Dorastaj z Nami, udzielającej pomocy psychologicznej, edukacyjnej, prawnej i socjalnej dzieciom z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie, pełniąc służbę publiczną.

Jest również wieloletnim współpracownikiem think tanku Laboratorium Więzi i koordynatorem projektu "Oczyszczalnia" — cyklu międzyśrodowiskowych spotkań poświęconych problemom ważnym dla spraw publicznych i społecznych. Pracował m.in. w Sejmie RP (2003-2005), a w latach 2005-2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznika prasowego rządu. Był także pełnomocnikiem ds. komunikacji i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

W roku 2023 r. został laureatem nagrody im. Janusza Korczaka w kategorii "Osoby publiczne" za wieloletnie działania na rzecz edukacji w duchu idei korczakowskich, za wspieranie dzieci i troskę o ich prawa.

Mec. Katarzyna Komoniewska została zgłoszona przez grupę posłów PSL i kilkoro posłów Konfederacji. Reprezentuje strony procesowe w postępowaniu przed sądami i organami administracyjnymi na terenie całej Polski, a także udziela porad prawnych. Jako adwokat udzielała porad prawnych w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W ramach Kancelarii Prawa Kanonicznego reprezentuje m.in. strony w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, jest obrońcą w kanonicznych procesach karnych i karno-administracyjnych. Jest również wpisana na listę stałych adwokatów Sądu Biskupiego w Sosnowcu.

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W skład komisji ds. pedofilii powinno wchodzić siedmiu członków, w tym trzech powoływanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jeden powoływany przez Senat większością trzech piątych głosów, jeden powoływany przez prezydenta, jeden przez premiera i jeden przez Rzecznika Praw Dziecka.(PAP)

iżu/ mchom/ agz/ js/