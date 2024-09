Kandydatem na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce jest Wasyl Bodnar – wynika z informacji DGP. Zastąpi on na tym stanowisku Wasyla Zwarycza, który obejmuje stanowisko ambasadora Ukrainy w Czechach.

Bodnar to doświadczony dyplomata. W latach 2017-2021 był wiceszefem MSZ. Obecnie jest ambasadorem w Turcji. Stanowisko to objął po obecnym ministrze spraw zagranicznych Ukrainy, powołanym przed kilkoma dniami – Andriju Szybisze. Podobnie jak Sybiha, 47-letni Bodnar pochodzi z Tarnopolszczyzny. Jest absolwentem Uniwersytetu we Lwowie. Włada biegle językiem polskim. Od 2006 do 2010 pracował już w ambasadzie w Warszawie. Jako pierwszy sekretarz i radca. Od początku swojej kariery związany z MSZ.

Bodnar w 2021 roku w wywiadzie udzielonym DGP przekonywał, że „między prezydentami Dudą i Zełenskim jest chemia” a „o problemach rozmawiamy i je rozwiązujemy”. Jak zapewniał wówczas: „powstała grupa robocza między Instytutami Pamięci Narodowej, która pracuje nad sprawą ekshumacji na Ukrainie i pomników w Polsce”. Jego przyjazd do Polski można postrzegać jako kontynuację w polityce rytualnych deklaracji pomiędzy obydwoma krajami.