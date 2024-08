Dzisiejsze posiedzenie rządu zdominuje jeden temat – przyszłoroczny budżet. Projekt ustawy budżetowej na rok 2025 został przygotowany przez resort finansów i jest pierwszym autorskim planem finansowym aktualnego rządu Donalda Tuska. Jaka jest procedura prac nad budżetem?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się tym razem nie we wtorek, a w środę, 28 sierpnia 2024 r. Będzie to ostatnie sierpniowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 10:00.

Wielkie przygotowania Tuska

"Łazienki. 7 rano. Zbliżamy się do finiszu prac nad budżetem" – napisał dziś w porannym poście na platformie X premier Donald Tusk.

W poniedziałek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała o nieformalnym spotkaniu premiera z udziałem liderów koalicji. Ich tematem była m.in. finalizacja projektu budżetu.

Projekt ustawy budżetowej – autorski plan rządu Tuska

Ostatnie sierpniowe obrady Rady Ministrów odbędą się pod znakiem finansów państwa. Przygotowany przez resort finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2025 będzie pierwszym w pełni autorskim planem finansowym aktualnego rządu Donalda Tuska. Tegoroczne finanse państwa stanowią pozostałość po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Są one bowiem w zdecydowanej większości realizacją budżetu stworzonego przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Projekt ustawy budżetowej – do 30 września

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, rząd ma czas do 30 września 2024 r. Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie Ministerstwa Finansów, w sierpniu resort opracowuje wstępny projekt budżetu. Następnie zostaje on przesłany Radzie Ministrów oraz przekazany do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 28 sierpnia 2024 r.?

Porządek zaplanowanego na 28 sierpnia 2024 r. posiedzenia rządu przedstawia się następująco: