Polski Komitet Olimpijski wydał na przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 472 miliony złotych. Kiepski wynik sportowy budzi jednak wątpliwości do zasadności wydania tych środków.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznaje, że znaczna część środków przeznaczanych na sport olimpijski pochodzi z budżetu państwa. Co więcej, wydatki na przygotowania do Igrzysk w ostatnich latach dynamicznie rosną. Jednak, nie przekłada się to na znaczącą poprawę wyników w wielu dyscyplinach.

Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Ile medali dla polskiej kadry?

Na ostatniej prostej Igrzysk, Polacy znaleźli się na 42. miejscu w klasyfikacji medalowej. Szczęśliwie, Daria Pikulik uratowała honor, zdobywając jeszcze jeden srebrny medal - w kolarstwie torowym.

Jedynym złotym medalem dla Polski pochwaliła się Aleksandra Mirosław w niezwykle wymagającej dyscyplinie, jaką jest wspinaczka sportowa. Na drugim miejscu podium stanęli nasi siatkarze oraz trzy utalentowane sportsmenki: Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie), Julia Szeremeta (boks) i Daria Pikulik (kolarstwo torowe). Brązowe medale wywalczyły z kolei: Aleksandra Kałucka (również wspinaczka sportowa), Iga Świątek (tenis), Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka), drużyna szpadzistek w składzie Martyny Swatowskiej-Wenglarczyk, Alicji Klasik, Renaty Knapik-Miazgi i Aleksandry Jareckiej oraz męska czwórka podwójna w składzie Dominika Czaji, Mateusza Biskupa, Mirosława Ziętarskiego i Fabiana Barańskiego. Podsumowując, Polacy zdobyli jeden złoty, cztery srebrne i pięć brązowych medali.

Paryż 2024. Ile kosztował występ polskiej kadry?

"Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki na przygotowania do igrzysk w Paryżu wydaliśmy 471 918 911,93 zł. To suma dotacji dla związków sportowych w dyscyplinach olimpijskich" - pisze Interia.

Z kolei przygotowania do Igrzysk w Rio de Janeiro pochłonęły 388 milionów złotych i przyniosły 11 medali, zaś w przypadku Tokio wydatki wzrosły do 538 milionów złotych, przy 14 zdobytych medalach.