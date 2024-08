Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział, że wszyscy wojskowi sportowcy, którzy zdobędą medale podczas tych igrzysk, zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni.

Paryż 2024. Polscy medaliści z wojska z awansami

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja ta ma na celu docenienie ogromnego wysiłku, determinacji i poświęcenia, jakie wkładają sportowcy, aby zdobywać olimpijskie krążki dla Polski.

„Walcząc na olimpijskich arenach nasi sportowcy przynoszą wielką dumę Ojczyźnie. Podjąłem decyzję, że wszyscy wojskowi sportowcy, którzy podczas Igrzysk #Paris2024 zdobyli lub zdobędą medal, zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni. Zaczniemy od st. szer. spec. Aleksandry Mirosław, oczywiście po odbyciu odpowiedniego kursu!” – napisał minister w swoim oświadczeniu na Twitterze.

Wojsko licznie reprezentowane na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu

Z całej reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, liczącej ponad 200 sportowców, 80 to żołnierze Wojska Polskiego. Wojskowi sportowcy walczą o medale w 15 dyscyplinach sportowych m.in. w: boksie, judo, kajakarstwie, kolarstwie torowym, lekkoatletyce, łucznictwie, pięcioboju nowoczesnym, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie sportowym, szermierce, wioślarstwie, wspinaczce sportowej, zapasach oraz żeglarstwie. Są to członkowie Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, którzy poza sportowymi obowiązkami uczą się również strzelania, zaś na co dzień prowadzą dla żołnierzy zajęcia z wychowania fizycznego.