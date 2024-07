Jesienią ruszy kolejna kampania wyborcza. Jak wynika z sondażu dla DGP, dziś najbliższej Pałacu Prezydenckiego są Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki.

Według najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM w wyborach na prezydenta RP udział wzięłoby łącznie 60,5 proc. respondentów, w tym „zdecydowanie” głos chce oddać 40,9 proc. Do urn nie planuje pójść 38,2 proc. ankietowanych, w tym „zdecydowanie” zagłosować nie zamierza 18 proc. 1,3 proc. osób nadal się waha.

Trzaskowski kontra Morawiecki. Kto jeszcze może walczyć o prezydentruę?

Wyniki badania wskazują, że do drugiej tury wyborów zakwalifikowaliby się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (34,8 proc.) oraz były premier Mateusz Morawiecki (29,3 proc.). Na podium znalazłby się marszałek Sejmu Szymon Hołownia z wynikiem 10,1 proc. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mogłaby liczyć na 8,4 proc. głosów, a współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen na 7,9 proc. Z kolei 2 proc. badanych zamierza oddać głos na innego kandydata. 7,4 proc. osób nie dokonało jeszcze wyboru.

Dr hab. Chwedoruk komentuje wyniki sondażu

– Sondaż ten odzwierciedla w zasadzie jeden do jednego wyniki poparcia dla partii politycznych z ostatnich tygodni. To pokazuje, że w ugruntowanym systemie partyjnym, co w innych krajach europejskich nie jest regułą – zdarza się przecież tak, że podziały w wyborach prezydenckich szły w poprzek podziałów partyjnych – mówi DGP dr hab. Rafał Chwedoruk, profesor z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Zdaniem politologa “patrząc na te wyniki możemy powiedzieć jasno, że jeśli nic się nie zmieni, to w stołecznym ratuszu można powoli mrozić szampany”. – Przewaga Rafała Trzaskowskiego na innymi kandydatami jest bezpieczna. Co więcej, w przypadku drugiej tury ma on możliwości szerszego pozyskania nowych wyborców – czy to z elektoratu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, czy Szymona Hołowni – tłumaczy nasz rozmówca.

Efektowna przegrana Morawieckiego?

I jak dodaje, “kandydat PiS ma komfortową sytuację, aby dobrze się zaprezentować i efektownie przegrać”. – Sytuacja jest w miarę stabilna, Szymon Hołownia nie depcze mu po piętach. Będąc w dość skomplikowanej sytuacji politycznej, PiS może cieszyć się z takiego wyniku – wskazuje prof. Chwedoruk.

Dystans Hołowni względem Morawieckiego może być nie do nadrobienia

W jego opinii większość potencjalnych kandydatów może być zadowolona z sondażowych wyników. – I Rafał Trzaskowski, i Mateusz Morawiecki, i Agnieszka-Dziemianowicz-Bąk mają dobrą pozycję startową. W nieco gorszej sytuacji znajdują się Szymon Hołownia, dla którego dystans względem Morawieckiego może nie być już nie do nadrobienia, oraz Sławomir Mentzen, który nie przyciąga wyborców spoza elektoratu Konfederacji – podkreśla ekspert.

Sondaż zrealizowany został w dniach 26-28 lipca 2024 r. przez United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM na próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zostało zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).