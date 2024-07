Rada Ministrów podejmie dziś decyzję w sprawie cudzoziemców. Chodzi o nowelizację ustawy regulującej m.in. kwestie wjazdu, praw i udzielania zezwoleń pobytowych. Rząd zajmie się także zmianami w ustawie o paszach. Jaki jest szczegółowy harmonogram posiedzenia rządu? Czym jeszcze zajmą się ministrowie 30 lipca 2024 r.?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, 30 lipca 2024 r. Będzie to już ostatnie lipcowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 11:00.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Budząca wiele emocji nowelizacja ustawy o cudzoziemcach jest procedowana od lutego 2024 r. Projekt zakłada wdrożenie unijnych rozwiązań prawnych regulujących kwestie wjazdu, praw oraz udzielania zezwoleń pobytowych do celów zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – Niebieskiej Karty UE, a także warunki wjazdu i pobytu oraz prawa członków ich rodzin. Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji, powyższy akt prawny reguluje kwestie możliwości skorzystania przez posiadacza Niebieskiej Karty UE z mobilności krótkoterminowej oraz mobilności długoterminowej w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, które jako pierwsze przyznało Niebieską Kartę UE, oraz kwestie pobytu w innym państwie członkowskim członków rodziny posiadaczy Niebieskiej Karty UE korzystających z mobilności.

Genetycznie zmodyfikowane pasze jeszcze przez 5 lat?

Drugi ważny punkt dzisiejszych obrad rządu to zmiany w ustawie o paszach. Projekt przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Pierwotnie art. 15 ustawy o paszach zakładał, że zakaz ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Nowelizacja zakłada jego przesunięcie o 5 lat. "Przesunięcie zakazu do roku 2030 pozwoli realnie ocenić, jak w ciągu 5 lat ulegnie zmianie organizacja rynku roślin białkowych w kraju i w Unii Europejskiej" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 30 lipca 2024 r.?

Porządek zaplanowanych na 30 lipca 2024 r. obrad rządu przedstawia się następująco: