Przełom lipca i sierpnia nie dla wszystkich jest okresem wakacji. Prezydent Andrzej Duda wręczy awanse generalskie w Policji, a rząd zajmie się nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. Rada Ministrów pochyli się także nad kwestią terminu zakazu genetycznie modyfikowanych pasz. Co jeszcze wydarzy się w tym tygodniu?

Polityczne zapowiedzi – posiedzenie rządu

We wtorek, 30 lipca 2024 r., kolejne posiedzenie rządu. Rada Ministrów zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz zmianami w ustawie o paszach.Budząca wiele emocji nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada wdrożenie unijnych rozwiązań prawnych regulujących kwestie wjazdu, praw oraz udzielania zezwoleń pobytowych do celów zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – Niebieskiej Karty UE, a także warunki wjazdu i pobytu oraz prawa członków ich rodzin. Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian, powyższy akt prawny reguluje kwestie możliwości skorzystania przez posiadacza Niebieskiej Karty UE z mobilności krótkoterminowej oraz mobilności długoterminowej w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, które jako pierwsze przyznało Niebieską Kartę UE, oraz kwestie pobytu w innym państwie członkowskim członków rodziny posiadaczy Niebieskiej Karty UE korzystających z mobilności.

Projekt nowelizacji ustawy o paszach zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Pierwotnie art. 15 ustawy o paszach zakładał, że zakaz ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Nowelizacja zakłada jego przesunięcie o 5 lat. "Przesunięcie zakazu do roku 2030 pozwoli realnie ocenić, jak w ciągu 5 lat ulegnie zmianie organizacja rynku roślin białkowych w kraju i w Unii Europejskiej" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Polityczne zapowiedzi – prezydent wręczy awanse generalskie

W środę, 31 lipca 2024 r., w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji na stopień nadinspektora Policji. Generalskie awanse wręczy prezydent Andrzej Duda. W czasie uroczystości planowane jest także prezydenckie wystąpienie.

Posiedzenie Sejmu dopiero we wrześniu

Po zeszłotygodniowym, niezwykle pracowitym, czterodniowym 16. posiedzeniu Sejmu, posłowie rozpoczęli wakacje. W nadchodzącym tygodniu obrad nie będzie. Posłowie spotkają się dopiero w połowie września. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się bowiem w dniach 11-13 września 2024 r. Będą to pierwsze powakacyjne obrady Sejmu X kadencji.

Polityczne zapowiedzi – komisje śledcze

Komisje śledcze odpoczywają od przesłuchań. W tym tygodniu nie zbierze się żadna z nich. Ostatnie, zamknięte posiedzenie miała w minioną sobotę, 27 lipca 2024 r., komisja śledcza ds. Pegasusa. Zgodnie z informacją zawartą na oficjalnej stronie Sejmu RP rozpatrzono podczas niej wnioski dowodowe.