W siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się wspólna konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka o podsumowująca działania na rzecz wzmocnienia wschodniej granicy RP.

-Nie ma dla nas sprawy ważniejszej jak bezpieczeństwo Polski. Bezpieczeństwo Polaków. Trwa wojska hybrydowa - największa od kiedy to pojęcie powstało. Mamy duży atak na Polskę, dlatego koordynacja naszych działań jest jeszcze większa. - rozpoczął spotkanie Kosiniak-Kamysz.

Nowa operacja na granicy z Białorusią

Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował o uruchomieniu od 1 sierpnia nowej operacji na granicy wschodniej - "Bezpieczne Podlasie". W operacji weźmie udział do 17 tys. żołnierzy, a odpowiedzialność za jej przeprowadzenie spocznie na 18 Dywizji Zmechanizowanej.

-Od 1 sierpnia będzie funkcjonować nowa misja. Zostaną zakończone dwie operacje - jedna była szkoleniowa, jedna na rzecz ochrony granicy - i powstanie jedna operacja "Bezpieczne Podlasie", w której będzie brało udział do 17 tys. żołnierzy - mówił wicepremier

Koordynacja służb na granicy z Białorusią

Politycy zachwalali koordynację służb na granicy oraz szkolenia jakich udziela wojsku policja.

-Dzisiaj mamy wymianę informacji, komunikację, współdziałanie, ale też szkolenie, które prowadzi dla żołnierzy Policja. Bardzo dziękuję policjantom, którzy szkolą naszych żołnierzy, to bardzo przydatne doświadczenia. - mówił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier ddał, że do szkoleń żołnierzy skierowano policjantów, m.in. takich, którzy brali udział w misji w Kosowie.

Granica potrzebuje wsparcia przez UE i NATO

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w obliczu rosnącego wyzwania migracyjnego, wsparcie sojuszników jest absolutnie niezbędne. Podkreślił, że niekontrolowany napływ osób stwarzających zagrożenie może dotknąć nie tylko Polskę, ale również inne kraje Europy.

-Będziemy też w dalszym ciągu prowadzić proces umiędzynarodowiania bezpieczeństwa granicy Unii Europejskiej i NATO. Sprawa granicy nie jest sprawą indywidualnych państw członkowskich, ale jest sprawą całego Sojuszu. - mówił minister obrony narodowej.

-W kwestii granicy nie jesteśmy sami. Dzięki zaangażowaniu premiera Donalda Tuska, kwestie te znalazły się po raz pierwszy w agendzie Unii Europejskiej. Obrona granicy wschodniej RP to nie tylko kwestia Polski. To nie jest też kwestia państw granicznych, ale całej Unii Europejskiej i NATO. To dla nas kwestia absolutnie strategiczna, bo dotyczy naszego bezpieczeństwa. - dodał wiceminister Cezary Tomczyk.

Co z Tarczą Wschód?

Program Tarcza Wschód to kompleksowe przedsięwzięcie o charakterze międzyres resortowym, którego celem strategicznym jest wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. Program obejmuje szereg działań mających na celu modernizację infrastruktury obronnej, zwiększenie zdolności bojowych Wojska Polskiego oraz usprawnienie systemu reagowania na zagrożenia.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej: Zagrożenie dla Polski i całej Europy

Kryzys, zapoczątkowany w 2021 roku przez reżim Łukaszenki pod dyktando Kremla, stał się poważnym wyzwaniem nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy. Operacja "Śluza", polegająca na celowym przerzucaniu migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki na terytorium Polski, miała na celu destabilizację sytuacji w regionie i osłabienie jedności Unii Europejskiej.

W 2024 roku sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu. Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy gwałtownie wzrosła, sięgając kilkuset dziennie. Migranci, zachęceni przez białoruskie służby, agresywnie starali się forsować granicę, narażając na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i polskich funkcjonariuszy.

Niestety, kryzys na granicy miał tragiczne konsekwencje. W wyniku licznych incydentów wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji zostało rannych, a jeden z nich stracił życie.