Rząd chce zmienić przepisy dotyczące zawierania rejestrowania związków partnerskich. Będą mogły go zawrzeć dwie osoby niezależnie od płci. Dzięki temu zyskają m.in. prawo do informacji medycznej i odwiedzania się w szpitalu. Jakie pozostałe zmiany w przepisach są zawarte w projekcie? Kiedy zostanie przyjęty?

Tusk: Kończymy dyskusję, czas na decyzje

Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej te przepisy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu w ten poniedziałek – wraz z informacją, że jego przyjęcie planowane jest na IV kwartał tego roku. –Będziemy głosować za związkami partnerskimi jako projektem rządowym, chociaż nie wszystkich udało mi się przekonać. Kończymy dyskusję, czas na decyzje – napisał Donald Tusk napisał na platformie X.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek w rozmowie z PAP przyznał, że dyskusja nad projektem o związkach partnerskich trwała bardzo długo. – Dominuje poczucie, by wreszcie przejść od słów do czynów – powiedział Berek.

– W rozmowach z ministrą równości Katarzyną Kotulą umówiliśmy się, by proces uzgodnień prowadzić możliwie sprawnie. Na pewno bardzo chcielibyśmy, żeby projekt pojawił się na Radzie Ministrów na przełomie sierpnia i września, ale nie jest to przesądzone. To skomplikowany projekt, który wprowadza zmiany w dziesiątkach ustaw, co oznacza, że proces może się przedłużyć – stąd ostrożne założenie, że jego przyjęcie planowane jest na IV kwartał, przy czym nawet w tym scenariuszu zakładamy, że to raczej najpóźniej październik – poinformował w rozmowie z PAP Maciej Berek.

Żukowska: Możliwe, że uda się dopiero po zmianie prezydenta

Zdaniem Anny Marii Żukowskiej, przewodniczącej Koalicyjnego Klubu Lewicy, może się okazać, że zmiany w przepisach zostaną wprowadzone dopiero wtedy gdy zmieni się prezydent.

– Możliwe, że dopiero wtedy to się uda. Wiele osób pyta, gdzie jest ta ustawa. A ona przynajmniej będzie już wypracowana, przerobiona, przemaglowana, przedyskutowana. Będzie ją można od razu złożyć z założeniem, że zostanie podpisana – mówiła Anna Maria Żukowska w TOK FM.

Posłanka odniosła się również do poglądów prezydenta Andrzeja Dudy. – Prezydent Duda chciałby, żeby zawarcie związku małżeńskiego odbywało się przed notariuszem, przy zamkniętych oknach, żeby nikt nic nie widział. To odbieranie godności ludziom. Ja się na to zdecydowanie nie zgadzam – dodała.

Związki partnerskie. Założenia nowej ustawy

Założenia projektu dotyczącego rejestrowanych związków partnerskich:

związek partnerski mogłyby zawrzeć dwie osoby pełnoletnie stanu wolnego niezależnie od płci

osobom zawierających związek partnerski przysługują uprawnienia w dziedzinie opieki zdrowotnej (np. prawo do informacji medycznej i odwiedzania się w szpitalu), dziedziczenia, zabezpieczenia społecznego i podatków (np. prawo do wspólnego rozliczania się).

Zgodnie z zapowiedziami w projekcie ma nie być zapisu o przysposobieniu dzieci, na który nie zgadza się PSL.

Źródło: PAP, TOK FM