Szykują się niemałe zmiany w granicach administracyjnych miast i gmin, a odpowiednie dokumenty w tej sprawie przygotowała już Kancelaria Premiera. Urośnie, bądź zmaleje kilkadziesiąt samorządów, a niektóre powiększą się nawet o kilkaset hektarów. Które miasta będą większe?

Powodów, dla których miasta i gminy decydują się na próbę zwiększenia swych terenów jest wiele, a jednym z nich jest chęć przyciągnięcia inwestorów, czy budowa dróg. By jednak jedna gmina mogła urosnąć, to druga musi zmaleć, a na taką operację zgodę wyrazić musi już premier.

Zmiany granic wielu gmin w Polsce

I wiele wskazuje na to, ze w tym roku na terenie Polski dojdzie do 23 różnych zmian terytorialnych, a projekt odpowiedniego rozporządzenia przygotowany został już w Kancelarii Premiera. Granice miast i gmin zmienią się w różnych częściach kraju, a wśród tych gmin, które chcą urosnąć, znalazła się między innymi gmina Chełm. Wnioskuje ona włączenie w jego obszar terenu o powierzchni aż 300 hektarów, co ma być przywróceniem stanu sprzed 1 stycznia 2023 roku. Ale podobnych zmian będzie o wiele więcej:

1. W województwie małopolskim:

- w powiecie gorlickim, zmiana dotyczyć będzie gminy Moszczenica i gminy Biecz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Moszczenica obszaru obrębu ewidencyjnego Sitnica, o powierzchni 709,47 ha, z gminy Biecz

- w powiecie suskim, gminy o statusie miasta Sucha Beskidzka i gminy Zembrzyce przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Sucha Beskidzka części obszaru obrębu ewidencyjnego Tarnawa Dolna, o łącznej powierzchni 23,70 ha, z gminy Zembrzyce

2. W województwie podkarpackim:

- w powiecie przeworskim, gminy Zarzecze i gminy Kańczuga przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Zarzecze części obszaru obrębu ewidencyjnego Bóbrka Kańczucka, o łącznej powierzchni 17,92 ha, z gminy Kańczuga

3. W województwie śląskim:

- w powiecie mikołowskim, gminy o statusie miasta Orzesze i gminy Ornontowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Orzesze części obszaru obrębu ewidencyjnego Ornontowice, o powierzchni 0,29 ha, z gminy Ornontowice

- w powiecie mikołowskim, gminy Ornontowice i gminy o statusie miasta Orzesze przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Ornontowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Orzesze, o łącznej powierzchni 0,10 ha, z gminy o statusie miasta Orzesze

4. W województwie wielkopolskim:

- w powiecie szamotulskim, gminy Kaźmierz i gminy Szamotuły przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Kaźmierz części obszaru obrębu ewidencyjnego Myszkowo, o łącznej powierzchni 0,17 ha, z gminy Szamotuły

5. W województwie zachodniopomorskim:

- w powiecie kołobrzeskim, gminy o statusie miasta Kołobrzeg i gminy Kołobrzeg przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Kołobrzeg części obszaru obrębu ewidencyjnego Korzystno, o łącznej powierzchni 121,74 ha, z gminy Kołobrzeg

Powstanie kilka nowych miast

Ale na samych zmianach granic administracyjnych się nie skończy. Zgodnie z decyzją premiera, od nowego roku pojawić ma się w Polsce również kilka nowych miast. W gronie szczęśliwców znaleźli się:

Końskowola – w gminie Końskowola, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim;

Kurów – w gminie Kurów, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim;

Wąwolnica – w gminie Wąwolnica, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim;

Kazanów – w gminie Kazanów, w powiecie zwoleńskim, w województwie mazowieckim;

Kobylnica – w gminie Kobylnica, w powiecie słupskim, w województwie pomorskim;

Sobków – w gminie Sobków, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim;

Zaniemyśl – w gminie Zaniemyśl, w powiecie średzkim, w województwie wielkopolskim.

Miasta będą większe o nawet 1000 hektarów

O powiększenie terenów wnioskowało do premiera również kilka polskich miast i okazuje się, że część z tych wniosków spotkała się z uznaniem władz. I tak, od 1 stycznia 2025 r. poniższe miasta powiększą swój obszar: