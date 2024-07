W związku z nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej kompetencje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zadań dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przejął od 1 lipca 2024 r. minister właściwy do spraw transportu. Ministerstwo infrastruktury przypomniało, że Pełnomocnikiem Rządu do spraw CPK będzie sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie.