Posłowie zgłosili na posiedzeniu plenarnym poprawki do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych wprowadzającej zmiany w stabilizującej regule wydatkowej. Projekt został ponownie skierowany do komisji. Posłowie PiS i Konfederacji zapowiedzieli, że nie poprą zmian przepisów. Projekt ustawy realizuje jeden z celów określonych w ramach drugiego kamienia milowego KPO.

Podczas posiedzenia plenarnego reprezentująca klub Koalicji Obywatelskiej posłanka Katarzyna Kierzek-Koperska wskazała, że przyjęcie nowelizacji jest konieczne.

"Ustawa przyjęta przez rząd Donald Tuska została zmodyfikowana w 2015 roku przez rząd Beaty Szydło po to, aby wydać więcej, niż reguła przewidywała. Zamieniono wskaźnik inflacji wskaźnikiem celu inflacyjnego. Zrobiliście to po to, aby wydawać bez granic" - powiedziała, zwracając się do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie Kierzek-Koperska zgłosiła do projektu nowelizacji sześć poprawek.

Poparcie dla nowelizacji w imieniu swoich klubów wyrazili również posłowie: Jolanta Zięba-Gzik z PSL - TD, Rafał Kasprzyk z Polski 2050 - TD i Marta Stożek z Lewicy.

PiS o dyscyplinie rządu w polityce finansowej

Poseł Henryk Kowalczyk występujący w imieniu posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że ustawa jest potrzebna, ponieważ dyscyplinuje rząd w polityce finansowej. Zakwestionował natomiast pospieszny - jego zdaniem - tryb procedowania projektu, wskazując, że posłowie nie mieli czasu się z nim zapoznać. Dlatego zapowiedział, że PiS będzie przeciw uchwaleniu ustawy. "Na stronach sejmowych ta ustawa ukazała się we wtorek. Następnego dnia (...) była rozpatrywana w komisji, mimo że nawet Biuro Legislacyjne stwierdziło, że nie zdążyło tego przeczytać" - argumentował.

Konfederacja krytycznie o procedowaniu ustawy

Podobne stanowisko zajął poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji. "Czy poważne jest to, że projekt wpływa do Sejmu, na szybko zbiera się komisja, przegłosowuje odejście od trybu siedmiu dni, po czym robicie państwo klasyczną wrzutkę kilka godzin wcześniej i debatujemy już nad tym projektem na sali plenarnej? (...) Weszliście w buty PiS, tryb procedowania ustawy jest skandaliczny" - stwierdził zwracając się do posłów koalicji rządowej.

Domański o naprawie finansów publicznych

Minister finansów Andrzej Domański odpowiadając na pytania posłów wskazał, że zmiany w stabilizującej regule wydatkowej (SRW) są elementem naprawy finansów publicznych i poprawy ich przejrzystości. "Polki i Polacy mają prawo znać prawdziwy stan finansów naszego kraju" - podkreślił. Dodał, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu.

"Jesteśmy ograniczeni konstytucyjnymi terminami związanymi z przyjęciem ustawy budżetowej (...), a z drugiej strony, terminem wejścia w życie nowych ram fiskalnych Unii Europejskiej" - poinformował, odnosząc się do zarzutów, że projekt jest procedowany w nieuzasadnionym pośpiechu.

Zdaniem ministra, zmiany w SRW nie wpłyną na wydatki na obronę. "Przedpłaty za sprzęt nie obciążają przestrzeni fiskalnej, w naszych regułach rejestrujemy tylko dostawy sprzętu" - wyjaśnił.

Wskazał również, że po pięciu miesiącach tego roku, wykonanie budżetu w ujęciu procentowym jest lepsze niż po 5 miesiącach ubiegłego roku, za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych ma dostosować polskie prawo do reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 kwietnia 2024 roku. Do najważniejszych zmian, jakie ma wprowadzić projektowana ustawa, należy m.in. dostosowanie do wymogów unijnych definicji „działań dyskrecjonalnych oraz mechanizmu określającego wysokość dostosowania fiskalnego” oraz objęcie stabilizującą regułą wydatkową (SRW) ok. 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych.

Chodzi o podmioty, których plany finansowe są obecnie zamieszczane w formie załączników w ustawie budżetowej. W tej grupie znajdują się m.in. ZUS, agencje wykonawcze takie jak np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, instytucje gospodarki budżetowej, np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz państwowe osoby prawne, takie jak Polski Instytut Ekonomiczny czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ponadto, do SRW włączone zostaną skarbowe papiery wartościowe, które przekazywane są nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych przez jednostki i organy objęte SRW. Zaproponowane rozwiązania mają zwiększą skuteczność SRW, a dzięki temu stabilność i przewidywalność finansów publicznych. W uzasadnieniu do projektu wskazano również, że zmiana przepisów wynika również z przeglądów, audytów i wniosków Najwyższej Izby Kontroli.

Nowelizacja ustawy drugim kamieniem milowym KPO

Jak wynika z uzasadnienia, projekt ustawy realizuje jeden z celów określonych w ramach drugiego kamienia milowego KPO. „Wejście w życie nowelizacji ustawy o finansach publicznych opracowanej przez Ministerstwo Finansów, wdrażającej nowy system budżetowy, w tym nowy system klasyfikacyjny, nowy model zarządzania budżetem i przedefiniowane średniookresowe ramy budżetowe” określonego dla Reformy Systemu Budżetowego.

Projekt przewiduje również zastąpienie w SRW wskaźnik inflacji CPI deflatorem PKB. (Deflator PKB uwzględnia zmiany cen wszystkich finalnych dóbr i usług w gospodarce, natomiast CPI odnosi się tylko do koszyka towarów i usług konsumpcyjnych). Zmiana ta ma na celu uspójnienie SRW.

W związku ze zgłoszeniem przez posłów poprawek, projekt został ponownie skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.