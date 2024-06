Pierwszej w Polsce Strefy Czystego Transportu (SCT) możemy spodziewać się już 1 lipca. Wybrani kierowcy już mogą rejestrować auta w systemie. Jeśli przeoczymy termin, grozi nam kara w wysokości 500 zł.

Strefy Czystego Transportu w Polsce. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Strefa Czystego Transportu to takie obszary, po których dozwolone jest poruszanie się jedynie pojazdów spełniających odpowiednie normy emisji spalin. Ustawa o elektomobilności i paliwach alternatywnych zobowiązuje do utworzenia SCT w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, jednak strefy mogą również wyznaczać gminy.

Od 1 lipca w Polsce zacznie działać pierwsza SCT w Polsce. Obejmie całe Śródmieście i fragmenty dzielnic centralnych Warszawy. Jak podaje serwis Dziennik.pl, Strefa Czystego Transportu od 1 lipca miała ruszyć także w Krakowie, ale prezydent miasta odsunął w czasie jej obowiązywanie. Wrocław planuje powołać SCT od 2025/26 roku, a Kielce przewidują uruchomić SCT w trzech etapach. Pozostałe polskie miasta, które rozważają wyznaczenie SCT, to Poznań, Toruń, Gliwice, Lublin i Rzeszów.

Tych aut dotyczy zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu dotyczyć będzie aut benzynowych starszych niż z 1997 r. oraz z silnikiem diesla starszych niż z 2005 r.

Dyrektor ZDM Łukasz Puchalski podał, że to nie więcej niż 3 procent aut w stolicy. – Około połowa z tych 3 procent to auta kwalifikujące się do jednego z kilku rodzajów tzw. wyłączeń od zasad przewidzianych ustawowo lub ustanowionych przez Radę Warszawy – powiedział Puchalski dla PAP.

Pod tym adresem internetowym (należy zjechać na dół strony i kliknąć zakładkę "Sprawdź mój pojazd") możemy sprawdzić, czy nasz samochód będzie mógł wjechać do strefy>>>

Jak starać się o wyłączenie auta z zakazu wjazdu?

Jeśli okaże się, że nasz samochód nie będzie mógł wjechać do SCT, bo np. mieszkamy w centrum miasta, możemy starać się o wyłącznie naszego pojazdu z tego zakazu. Aby to zrobić, musimy spełnić kilka wymogów. Prawo do tego mają seniorzy posiadający europejską kartę parkingową, którzy otrzymali wyłączenie dla pojazdu specjalnego lub historycznego.

Jak podaje PAP, również firmy, które mają siedzibę bądź rozliczają podatki w Warszawie, mogą się starać o wyłączenie. Niezbędne jest też posiadanie karty europejskiej lub samochodu specjalnego albo historycznego.

Zwolnienia czasowe dla mieszkańców Warszawy

Ze spełniania wymagań strefy w dwóch pierwszych etapach jej wprowadzania będą zwolnieni ci mieszkańcy Warszawy, którzy płacą tu podatki. Reguł SCT będą musieli przestrzegać dopiero od 2028 r. Wtedy nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem diesla starszym niż 14 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 23 lata. Jak podaje PAP, wprowadzony zostanie również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które do końca 2023 r. ukończyły 70 lat), o ile przed 1 stycznia 2024 r. były właścicielami swoich pojazdów.

Wjazd do SCT. Czy naklejka jest konieczna?

Wnioski można składać przez internet. Po spełnieniu wymagań dostaje się wirtualne wyłączenie i potwierdzenie posiadania uprawnienia do wjazdu do SCT.

Puchalski wskazał, że miasto zgłaszało, iż nalepka jest zbędna - podał PAP. Wysyłano też pisma, by zmodyfikować ustawę i rozporządzenie. "Te nalepki nikomu do niczego nie są potrzebne. Mamy możliwość weryfikacji uprawnienia przez kontakt z Centralną Ewidencją Pojazdów i bazę, którą sami wygenerujemy" - dodał dyrektor ZDM.

Podkreślił, że o ile konieczność posiadania nalepki jest zapisana w ustawie, to za jej brak, nie ma mandatu. "Wykroczeniem, karanym mandatem w wysokości 500 zł, jest wjazd do SCT bez uprawnień" - zaznaczył.

Źródło: PAP