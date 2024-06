Do współpracy przy kluczowych dla bezpieczeństwa projektach infrastrukturalnych z programu Tarcza Wschód, ale także przy inwestycjach drogowych, kolejowych i morskich, zaprosił regionalne firmy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej.

Projekty infrastrukturalne na granicy

Otwierając Kongres w środę rano w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, Kosiniak-Kamysz mówił o realizowanych już jak i zapowiedzianych projektach infrastrukturalnych, mających znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Przywołał projekt Tarcza Wschód, czyli program budowy różnego rodzaju instalacji i umocnień wzdłuż polskiej wschodniej granicy, które mają znacząco zwiększyć zdolności obronne Polski w razie konfliktu, ale także np. zapewnić wojsku lepszą mobilność i lepsze warunki prowadzenia rozpoznania. Szef MON podkreślił, że cały projekt jest w istocie wielkim programem infrastrukturalnym.

Szczegóły Projektu Tarcza Wschód

"Drogi dojazdowe, różnego rodzaju przeszkody, fortyfikacje o charakterze właśnie infrastrukturalnym, będą miały ogromne znaczenie. (...) To są kwestie związane z najnowocześniejszymi technologiami, ale także bardzo dużo często prostych prac o charakterze infrastrukturalnym, do których zapraszamy przede wszystkim firmy z regionu" - powiedział Kosiniak-Kamysz przypominając, że wstępny koszt programu to ok. 10 mld zł, a do tego także zapewne środki europejskie.

Szef MON zaznaczył również, że istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa - np. transportu wojsk sojuszniczych - są inne inwestycje infrastrukturalne na terenie całego kraju. "Wojsko będzie się jeszcze bardziej w tej sprawy angażować, MON będzie się jeszcze bardziej angażować. Liczę na waszą współpracę i gotowość do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, nie tylko o charakterze drogowym, ale również kolejowym czy morskim" - zwrócił się do przedsiębiorców.

Inwestycje w Infrastrukturę Krajową

Wśród kluczowych programów wymienił m.in. rozwój portów w: Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, budowę portu kontenerowego w Świnoujściu, a także rozbudowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną. "Jesteśmy za wielkimi inwestycjami" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że jest zwolennikiem wielkiej inwestycji w energię atomową, która - jak mówił - "powinna być i będzie stanowić o bezpieczeństwie Polski".

Budowa Schronów i Wsparcie dla Samorządów

Szef MON wspomniał też o budowie miejsc schronienia i schronów. "Planujemy wieloletni program rządowy wsparcia dla samorządów przy udziale finansowania samorządów, ale z udziałem rządowym po to, żebyśmy mogli tę infrastrukturę o charakterze bezpieczeństwa rozwijać nie tylko w pasie przygranicznym, na granicy, czy w obszarze Bałtyku, portów, ale w każdym miejscu w Polsce, bo taka jest potrzeba i taka jest konieczność" - powiedział.

Przypomniał, że w kwietniu do Polski trafiła pierwsze transza - 27 mld zł - w ramach Krajowego Planu Odbudowy. "Uruchamiamy te środki w różnych obszarach, one w dużej części trafią do samorządu (...) trafią na budowę żłobków, przedszkoli, do samorządów lokalnych, żeby wesprzeć ich finansowo" - zaznaczył minister.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy

Szef MON powiedział też, że rozumie część zniecierpliwienia przedsiębiorców w kwestii tempa realizacji inwestycji infrastrukturalnych. "Oczekiwań po zmianie władzy było i jest bardzo dużo" - stwierdził.

Zaznaczył, że obecny rząd po objęciu władzy zastał "sytuację, w której najpierw trzeba było uporządkować funkcjonalność struktury państwa". "Bo jeżeli sprawy kolei były bodajże w czterech resortach, jeżeli sprawy związane z lotnictwem były tak pomieszane i poplątane, podzielone kompetencje z uwagi, że ktoś w poprzednim rządzie chciał mieć księstwo udzielne i dogadywał się jeden minister z drugim, to się przenosiło dział administracji czy sprawy części działu administracji do innego resortu, żeby był spokój personalny" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Stwierdził, że "było to kompletnie bez sensu". "Koniec tego porządkowania to jest 1 lipca, kiedy do Ministerstwa Infrastruktury powróci odpowiedzialność za znakomitą część lotnictwa, w tym za CPK, to się dzieje już w sprawie kolei, w sprawie PKP" - powiedział wicepremier.

Podsumowanie Kongresu Infrastruktury Polskiej

Kongres Infrastruktury Polskiej to doroczne wydarzenie organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Rynek Infrastruktury. Podczas tegorocznej, dwunastej edycji kongresu debata poświęcona ma być m.in. efektywności procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej, efektywnemu i stabilnemu finansowania inwestycji, znaczeniu, rozbudowie i ochronie infrastruktury krytycznej, zrównoważonemu budownictwu drogowemu, ochronie polskiego rynku budownictwa, infrastrukturze kolejowej.