Szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Adama Szłapki (KO) do odpowiedzialności karnej. Sprawa dotyczy spowodowania wypadku, w którym Szłapka w 2023 r. miał potrącić rowerzystkę. Szłapka, minister ds. UE skomentował - Jak tylko marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekaże mi to pismo, od razu zrzeknę się immunitetu.