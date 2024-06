Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało swoich klientów o nadchodzących zmianach taryf na sprzedaż i dystrybucję gazu. Od 1 lipca 2024 roku ceny gazu wzrosną o niemal połowę, co jest związane z wygaśnięciem tarcz osłonowych obowiązujących do końca pierwszego półrocza 2024 roku.

Obecnie, dzięki ustawie z 15 grudnia 2022 roku, gospodarstwa domowe oraz inni odbiorcy objęci ochroną taryfową płacą za gaz stawkę 24,62 gr/kWh brutto. Taryfy te, wraz z opłatami abonamentowymi i dystrybucyjnymi, są utrzymywane na poziomie z końca 2022 roku, zgodnie z Prawem energetycznym. Jednak od 1 lipca 2024 roku sytuacja ulegnie zmianie.

Cena gazu wzrośnie o prawie połowę

PGNiG Obrót Detaliczny ogłosiło, że cena gazu wzrośnie o około 45%. Oznacza to, że stawka za gaz wysokometanowy grupy E wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto). Podobne podwyżki obejmą także gaz zaazotowany.

Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) do 36,29 gr/kWh brutto, co oznacza podwyżkę odpowiednio o 45% i 47%. Oprócz cen gazu wzrosną również opłaty abonamentowe, choć w mniejszym stopniu. Na przykład w grupie W-1.1 opłata abonamentowa wzrośnie z 4,06 zł do 4,12 zł miesięcznie brutto.

Co z odbiorcami objętymi ochroną taryfową?

Dla odbiorców objętych ochroną taryfową, średni wzrost cen gazu wyniesie około 45-47%, a wraz z wyższymi stawkami dystrybucyjnymi, rachunki za gaz mogą wzrosnąć średnio o 50-60% w drugiej połowie 2024 roku w porównaniu do roku 2022. Opłata zmienna wzrośnie o 55%, a stała opłata o 59%. Odbiorcy nie objęci ochroną taryfową również odczują wzrost cen, który wyniesie około 59% od lipca 2024 roku.

Klienci PGNiG mają czas do końca czerwca, aby przygotować się na wyższe rachunki za gaz lub zdecydować się na rezygnację z umowy w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o podwyżkach.