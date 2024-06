Na drogach w całej Polsce w piątek odbędą się policyjne działania pod nazwą "Prędkość". Policjanci będą sprawdzać prędkość pojazdów zarówno stacjonarnie, jak i z użyciem radiowozów; na drogi wyjadą także funkcjonariusze z grup SPEED - poinformował PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Policja przeprowadzi akcję kontrolno-prewencyjną 'Prędkość'

Opas przekazał, że w piątek policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą "Prędkość". Celem tych działań ma być egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości.

"Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością" - powiedział Opas.

Zaangażowanie grup SPEED i skupienie na nadmiernej prędkości

W działaniach mają wziąć udział m.in. policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Według policji, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

"Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Wzmożona uwaga niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań" - zaznaczył Opas.

Policjant zwrócił uwagę, że choć celem akcji jest eliminowanie nieprawidłowości związanych z przestrzeganiem ograniczeń prędkości, funkcjonariusze będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Statystyki wypadków drogowych w Polsce za 2022 rok

W ubiegłym roku doszło do 20936 wypadków drogowych, w których zginęły 1893 osoby. Do 19058 wypadków (91 proc. ogółu) doszło z winy kierujących. W ich wyniku zginęły 1622 osoby, a 22328 zostało rannych. Główne przyczyny to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 4576 wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4216 wypadków oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 2444 wypadki.