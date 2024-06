Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował na wtorkowej konferencji w Brukseli, że pojawi się na posiedzeniu komisji śledczej ds. afery wizowej, "ale pod jednym warunkiem - że to nie będzie na zasadzie, że ktoś będzie mnie policją straszył".

Kaczyński odpowiada na zarzuty dotyczące unikania komisji śledczej

Kaczyński był pytany, czy jego wizyta w Brukseli to fortel, aby nie pojawić się na posiedzeniu komisji śledczej ds. afery wizowej.

"Jeśli chodzi o tę komisję, to ja bardzo chętnie będę na niej zeznawał, no bo wszystkie komisje są kompromitacją Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników. Ale już ta komisja, na której wychodzi na jaw, że cała wielka kampania o wielkiej aferze, gigantycznej, na setki tysięcy wiz aferze, jest jednym wielkim kłamstwem i to międzynarodowym" - powiedział.

Kaczyński oskarża o międzynarodowy spisek i wpływ na wyniki wyborów w Polsce

Dodał, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz i komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson musieli wiedzieć, że to wszystko nieprawda. "To był międzynarodowy spisek, rzeczywiście udany, żeby nam odebrać władzę. To uderzenie było celne rzeczywiście, przyniosło nam poważne straty wyborcze. Bez tego prawdopodobnie układ w parlamencie dziś byłby inny. I chociaż pewnie nie mielibyśmy bezwzględnej większości, to wiele wskazuje na to, że byśmy w Polsce rządzili" - powiedział.

Zaznaczył, że można to wykazać podczas prac komisji. "Bardzo chętnie to na posiedzeniu komisji powiem. Warto, żeby Polacy wiedzieli, że padli ofiarą gigantycznego oszustwa" - powiedział.

Warunki stawienia się Kaczyńskiego przed komisją śledczą i kwestia immunitetu

Przekazał, że dostarczył usprawiedliwienie nieobecności, odwołując się do argumentu, że organizacja posiedzeń komisji przed wyborami to wykorzystywanie ich dla celów wyborczych.

Dziennikarze dopytywali, czy pojawi się przed komisją, jeśli zostanie zaproszony na jej posiedzenie przed wyborami do PE.

"Pojawię się (na posiedzeniu komisji), ale pod jednym warunkiem - że to nie będzie na zasadzie, że ktoś będzie mnie policją straszył. Jeśli ktoś chce w Polsce odejść od immunitetu poselskiego, to proszę, niech przedstawi odpowiedni projekt ustawy i wtedy w porządku" - powiedział.

Niezmienność terminu przesłuchania Kaczyńskiego mimo wniosków o przesunięcie

Udział Jarosława Kaczyńskiego w posiedzeniu komisji ds. afery wizowej 5 czerwca nie będzie możliwy; złożony został wniosek o zmianę terminu przesłuchania szefa PiS - przekazał wcześniej Rafał Bochenek. Według rzecznika PiS Kaczyński jest gotów stawić się na wezwanie w innym terminie, po zakończeniu kampanii do PE.

Przewodniczący komisji ds. afery wizowej Michał Szczerba (KO) oświadczył, że termin przesłuchania prezesa PiS przed komisją nie zostanie zmieniony, a za nieusprawiedliwioną absencję Jarosław Kaczyński zostanie ukarany. Szczerba wskazał kolejny możliwy termin przesłuchania, 7 czerwca.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mms/ lm/