W ostatnim czasie sztuczna inteligencja zyskała dużą popularność wśród młodych ludzi w naszym wieku.

Korzystamy z niej praktycznie bez przerwy. Generuje odpowiedzi na pracę domowe, obliczy trudne zadanie albo poda przepis na ulubione ciasto. Często nie sprawdzamy treści, które podaje nam AI. Jednak z pozoru idealny robot, tak jak człowiek też popełnia błędy. Sami twórcy słynnego chatu GPT przyznają że ta technologia nie działa bezbłędnie. Nawet na samej stronie chatu widnieje napis „ChatGPT może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje”. Aby potwierdzić tę tezę zadałam wirtualnemu pomocnikowi kilka pytań na losowe tematy dotyczące różnych przedmiotów szkolnych.

Na początek zleciłam mu napisanie krótkiego wypracowania na temat lektury szkolnej: Małego księcia. Nie mogę zacytować całego tekstu z powodu jego długości ale mogę powiedzieć, że już w pierwszych zdaniach streszczenia mogę się dowiedzieć o różowych króliczkach, które rzekomo posiadał główny bohater książki. Jeżeli ktoś przeczytał książkę to wie, że nie występują tam takie postacie. Drugą rzeczą o jaką poprosiłam sztuczną inteligencję było wypisanie kilku najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce podczas wojny krymskiej. W tym przypadku do autoryzacji informacji użyłam zweryfikowanych stron internetowych. W tej odpowiedzi jedynym błędem AI było pomylenie dat bitwy pod Sewastopolem.

W wygenerowanym tekście bitwa pod Sewastopolem miała trwać od 25 września 1854 r. do 9 września 1855 r. a w rzeczywistości trwała od 17 października 1854 r. do 11 września 1855 r. W ostatnim zadaniu dotyczącym rozwiązania trudnego zadania matematycznego szczęśliwie obyło się bez błędu. Oprócz tego warto wspomnieć, że istnieje wiele stron internetowych, które generują fałszywe zdjęcia nieprawdziwych twarzy, krajobrazów, dzieł sztuki itp. Takie ilustracje umieszczane są potem w intrenecie i udostępniane są dla ludzi, którzy używają ich na co dzień nawet nie wiedząc, że nie są prawdziwe. Jak możemy zapobiegać rozpowszechnianiu się nieprawdziwych informacji? Po pierwsze jeżeli wiemy że informacja, którą otrzymaliśmy jest nieprawdziwa to trzeba zgłosić wygenerowaną odpowiedź. Po drugie, do ważnych celów wykorzystywać sprawdzone źródła. Po trzecie, jeżeli nie mamy pewności, że zdjęcie jest prawdziwe to najlepiej wykorzystać takie które np. sami zrobiliśmy. Trzeba pamiętać, że mimo wszystko sztuczna inteligencja nie jest zła. Jeśli używamy jej w dobrych celach przykładowo by dla zabawy generować zdjęcia albo po prostu do inspiracji, to jest to jak najbardziej w porządku. ©℗

