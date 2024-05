Rząd planuje przyjęcie nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, zwiększając ogólną kwotę środków na Program do wysokości 2 160 499 104 zł i wydłużając termin realizacji przedsięwzięcia do roku 2026, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Poprzednio powołany skład Rady Ministrów zadecydował o wydatkowaniu ok. 2 mld zł na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ze względu na nieujęcie w opracowanym, przez uprzedni rząd, programie odcinka toru wodnego o długości ok. 900 m, w chwili obecnej kosztująca ok. 2 mld zł droga wodna nie zapewnia dostępu do portu w Elblągu" - czytamy w wykazie.

Port w Elblągu ożyje?

Wnioskowana zmiana wynika z konieczności wprowadzenia do zakresu programu nieujętego dotąd odcinka toru wodnego na rzece Elbląg od punktu P2 do punktu Port zlokalizowanego za mostem Trasy Unii Europejskiej.

Zmiana uchwały 57/2016 jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do portu w Elblągu dla jednostek o parametrach L=100 m, B=20 m i T=4,5 m oraz zestawów barkowych o długości 180 m, uwzględnionych w pracach projektowych programu, wskazano także.

Projektowana nowelizacja zmierza do zwiększenia ogólnej kwoty środków na Program do wysokości 2 160 499 104 zł, wydłużenie terminu realizacji do roku 2026 oraz wprowadzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego zakres związany z realizacją robót na odcinku toru wodnego na rzece Elbląg od punktu P2 do punktu Port zlokalizowanego za mostem trasy Unii Europejskiej.