4 czerwca planujemy przedstawić opinii publicznej raport podsumowujący pół roku rządów Donalda Tuska - powiedział PAP wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Chcemy pokazać, jak ważne jest kontynuowanie rozpoczętych przez nas projektów takich jak CPK, które są istotne dla rozwoju Polski - dodał.

Morawiecki zapowiada raport półrocza rządu Tuska

W miniony weekend wiceprezes PiS i były premier Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że na początku czerwca przedstawi opinii publicznej raport półrocza rządu Donalda Tuska. "Ludzie obecnej władzy pokazali, że lubią komisje i raporty. My zrobimy im prawdziwy raport - ale o tym, co dla Polaków naprawdę ważne" - napisał Morawiecki na platformie X.

Były premier pytany przez PAP o konkretny termin, kiedy zamierza przedstawić wspomniany raport, powiedział, że "planujemy przedstawić go 4 czerwca".

Pytany, co znajdzie się w raporcie, zaznaczył, że "w szczególności koncentrujemy się w nim na tych sprawach, które powinny być zrealizowane, a które my rozpoczęliśmy".

Projekty strategiczne i zahamowanie prac jako tematy raportu

"Chcemy pokazać jak ważne jest, by teraz realizować pewne projekty, nie tylko te wielkie jak CPK, ale też trochę mniejsze: Izera, SMR (małe reaktory jądrowe - PAP), które są ważne dla rozwoju Polski. Na tym będziemy się koncentrować" - zapowiedział.

"Wskażemy projekty, które zostały zahamowane przez nową ekipę rządzącą, a także pokażemy mechanizmy tego hamowania, które powodują, że jak nawet za rok wrócą oni do czegoś, to będzie trzeba uzyskać nowe zgody środowiskowe, administracyjne. I pięć lat idzie jak krew w piach" - dodał Morawiecki.

Obietnice wyborcze T. Tuska pod lupą Mateusza Morawieckiego

Polityk zaznaczył, że w raporcie zostaną też przypomniane obietnice wyborcze składane przez obecnego premiera. "To będzie jednak tylko ich przypomnienie, bo już organizowaliśmy na ten temat szereg konferencji prasowych. Nie chcemy jednak, aby ludzie zapominali o tym, że były obietnice, które nie zostały spełnione" - powiedział Morawiecki.

Donald Tusk kontruje wydarzeniem na Placu Zamkowym

Tego samego dnia - 4 czerwca - premier Donald Tusk zapowiedział wiec na Placu Zamkowym w Warszawie. "4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić. Warszawa, Plac Zamkowy, 18.00" - napisał szef rządu na platformie X. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ itm/ amac/