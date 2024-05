Po 100 minutach pisania, egzamin ósmoklasisty z matematyki dobiegł końca. A my już wiemy jak wyglądały zadania. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze, które znajdziecie w niniejszym tekście. Do zadań z arkuszy zasiedli już współpracujący z nami eksperci z „Matematyka. Gryzie”, którzy przygotują dla was propozycje odpowiedzi. Odpowiedzi te będziemy sukcesywnie publikować poniżej.

Za uczniami jest już egzamin z matematyki, który po języku polskim był już drugim z rzędu sprawdzianem, z jakim mierzyli się uczniowie w ramach egzaminów ósmoklasisty.

Egzaminów ósmoklasisty 2024

Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym dla:

uczniówósmej klasy szkoły podstawowej;

uczniów klasy, której zakres nauczania odpowiada VIII klasie szkoły podstawowej w szkołach artystycznych, które realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych.

Co ważne, egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, ale nie jest on sprawdzianem, którego można nie zdać. Dzieje się dlatego, ponieważ nie istnieje minimalny wynik, jaki uczeń powinien otrzymać z egzaminu. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty, które uczniowie poznają 3 lipca, są wyrażane w punktach, które mają znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki: Arkusze egzaminacyjne

Jak wyglądały arkusze egzaminacyjne z matematyki na egzaminie ósmoklasisty? Z wymagań egzaminacyjnych zawartych w "Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019" oraz w aneksie do niego wiemy, że na egzaminie ósmoklasisty z matematyki sprawdzana miała być:

sprawność rachunkowa,

wykorzystanie i tworzenie informacji,

wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,

rozumowanie i argumentacja.

A jak konkretnie wyglądały arkusze egzaminacyjne? O godzinie 13.00, CKE opublikowała arkusze, które znajdziecie poniżej.

Arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty z matematyki: Zeszyt zadań >>

Egzamin ósmoklasisty z matematyki: Odpowiedzi

Zaraz po publikacji arkuszy przez CKE do zadań zasiedli współpracujący z nami eksperci z „Matematyka. Gryzie”. Specjaliści przygotują propozycje odpowiedzi, które będziemy sukcesywnie publikować poniżej.

Tu będą propozycje odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty na kolejne dni

Tak wygląda terminarz egzaminów ósmoklasisty: