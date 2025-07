Sąd Okręgowy we Wrocławiu poinformował w środę, że Ryszard Cyba, skazany w 2011 r. za zabójstwo Marka Rosiaka w biurze PiS w Łodzi został decyzja sądu w Wołowie umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

O umieszczenie Ryszarda Cyby w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym wnioskowała Prokuratura Rejonowa w Wołowie. Wcześniej, 1 lipca 2025 r. Sąd Okręgowy w Łodzi w równoległym postępowaniu odrzucił 1 lipca wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem o nałożenie na skazanego nadzoru elektronicznego.

Cyba trafi do szpitala psychiatrycznego

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w odpowiedzi na pytanie PAP o treść orzeczenia Sądu Rejonowego w Wołowie poinformował w środę, że Sąd Rejonowy w Wołowie nieprawomocnym postanowieniem stwierdził istnienie podstaw do przyjęcia Ryszarda Cyby do szpitala psychiatrycznego.

- Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ochronę praw pacjenta nie przewidujemy udostępnienia uzasadnienia, nawet jeśli będzie sporządzone - zastrzegł w informacji sąd. Poza wątpliwościami prawnymi, sąd uznał, że ryzyko ucieczki zniedołężniałego Cyby ze szpitala psychiatrycznego o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia jest skrajnie mało prawdopodobne.

Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska, rzeczniczka prasowa do spraw cywilnych, Sądu Okręgowego w Łodzi odnosząc się do decyzji tego sądu z 1 lipca podkreślała wówczas, że skazany przebywa w warunkach szpitala psychiatrycznego o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, gdzie jest stale dozorowany przez personel oraz pozostaje w zasięgu całodobowego monitoringu wizualnego. Jak zaznaczył wówczas ryzyko, iż oddali się samowolnie poza oddział jest obecnie skrajnie mało prawdopodobne. - Zwłaszcza, że ze względu na zniedołężnienie związane z wiekiem i postępem choroby nie będzie w stanie pokonać zabezpieczeń mechanicznych - podkreśliła.

Zabójstwo w biurze PiS. Brutalny atak i motyw polityczny

Ryszard Cyba został skazany na dożywocie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w biurze PiS w Łodzi w 2010 r. Miał spędzić w więzieniu co najmniej 30 lat, ale ze względu na stan zdrowia (otępienie w stopniu głębokim), na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 lutego br., po odbyciu kary 14 lat więzienia opuścił zakład karny.

Sprawa wzbudziła kontrowersje, ponieważ Cyba z zakładu karnego trafił do DPS-u, a dopiero stamtąd do szpitala psychiatrycznego. Jest pierwszym we współczesnej historii polskiego wymiaru sprawiedliwości - co podkreślił minister sprawiedliwości Adam Bodnar - skazanym na dożywocie, co do którego sąd zawiesił postępowanie wykonawcze ze względu na stan zdrowia.

Ryszard Cyba 19 października 2010 r. wtargnął z bronią w ręku do łódzkiej siedziby PiS. Ośmiokrotnie strzelił do dwóch pracowników biura. Marek Rosiak został trafiony pięciokrotnie i zginął na miejscu. Później sprawca zaatakował Pawła Kowalskiego paralizatorem, powalił na ziemię i kilkakrotnie ranił go nożem. Napastnika obezwładnił strażnik miejski.

W grudniu 2011 r. Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Cybę na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach odbywania kary. W kwietniu 2012 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał ten wyrok w mocy. Sąd uznał, że działał on z motywacji zasługującej na szczególne potępienie i kierował się motywami politycznymi.(PAP)