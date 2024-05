Według minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz decyzja w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni. Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach mówił, że termin oddania CPK do użytku w 2028 r. nie jest realistyczny. Jego zdaniem byłoby to możliwe dopiero w 2032 r.

"Myślę, że to już jest kwestia tygodni, kiedy decyzja musi zostać podjęta, dlatego, że takie wahanie się w tę i we w tę nie służy projektowi i niesłuży publicznemu zrozumieniu do czego zmierzamy z bardzo ważnym dla ludzi projektem inwestycyjnym, że on jest ważny dla ludzi to jest oczywiste" - powiedziała szefowa MFiPR na antenie TVN24 zapytana kiedy zapadnie decyzja w sprawie budowy CPK.

Minister powiedziała też, że "jest duże pytanie o lotnisko, czy potrzebujemy wielkiego lotniska i to jest także lotnisko cargo, czy potrzebujemy raczej lotnisk regionalnych".

Lasek o terminie zakończenia budowy CPK

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach mówił, że termin oddania CPK do użytku w 2028 r. nie jest realistyczny, a z jego informacji wynika, że oddanie lotniska możliwe byłoby prawdopodobnie w drugiej połowie 2032 r. Według niego w 2025 r. kończy się przepustowość Lotniska Chopina.

Lasek podkreślił we wtorek, że dzisiaj nie rozmawiamy już o tym, czy budować CPK, ale o tym, jak go budować.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.