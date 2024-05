Na program lotniskowy CPK wydano 708 mln zł, na kolejowy 496 mln zł, a na komunikację i marketing 27 mln zł - powiedział podczas posiedzenia Sejmu wiceszef MFiPR, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Dodał, że wcześniej przyjęte harmonogramy i koszty były nierealne. Przypomniał jednocześnie, że nie ma obecnie wątpliwości, że budowa nowego lotniska i kolejowej sieci transportowej jest potrzebna.

"Na program lotniskowy (Centralnego Portu Komunikacyjnego) wydano 708 mln zł, w tym 507 mln na prace projektowe. Nie jest jeszcze gotowy projekt terminala ze stacją kolejową pod lotniskiem oraz nie jest jeszcze wydane pozwolenie na budowę. Jeżeli chodzi o program kolejowy to wydano 496 mln (...)" - poinformował w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, odpowiadając na pytania posłów.

Lasek o braku pozwoleń na budowę

Podkreślił, że dotychczas "nie zbudowano jeszcze oczywiście ani jednego kilometra torów kolei dużych prędkości", a pozwolenia na budowę wciąż nie zostały wydane. Wyjątkiem jest tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią, dla którego pozwolenie otrzymano. Wymienił też, że obecnie prowadzone są prace przedprojektowe i projektowe dla linii kolejowych Warszawa - Łódź, Wrocław - Poznań oraz Katowice - Ostrawa.

Zaznaczył także, że na komunikację i marketing poprzedni zarząd CPK wydał łącznie 27 mln. "Te wydatki najbardziej wzrosły w roku wyborczym, czyli wyniosły blisko 14,2 mln i były dwukrotnie wyższe niż w 2022 r." - powiedział Lasek.

Lasek o wnioskach z audytu

Poinformował, że w ramach wewnętrznego audytu spółka przeprowadziła weryfikację obejmującą m.in. harmonogram, zakres prac już zrealizowanych i przyjęte założenia projektu.

"Na podstawie wniosków płynących z tych audytów przygotowywane są w tej chwili rekomendacje dotyczące decyzji kierunkowych dla poszczególnych elementów programu, tj. budowy nowego lotniska krajowego i nowych linii kolejowych, w tym również tych w standardzie dużych prędkości" - oznajmił wiceszef MFiPR.

Lasek o nierealnych kosztach

Dodał, że z audytu wynika m.in. konieczność urealnienia programu, bo - jak podkreślił - "jak na dłoni widać również, jak nierealne były przyjęte harmonogramy" oraz jak nieadekwatnie zostały oszacowane koszty projektu CPK. Przypomniał jednocześnie, że nie ma obecnie wątpliwości, że budowa nowego lotniska i kolejowej sieci transportowej jest potrzebna.

Lasek o potrzebie budowy CPK

"Nie dyskutujemy dzisiaj, czy budować kolej dużej prędkości czy nowe lotnisko krajowe, bo nowa infrastruktura transportowa jest nam potrzebna, ale rozmawiamy o tym, jak je budować, a to wiąże się z urealnieniem i optymalizacją tego projektu. To konieczne choćby z uwagi na fakt, że już poprzedni zarząd spółki oceniał szanse otwarcia nowego lotniska w 2028 r. na zaledwie 15 do 20 proc. (...) zaś eksperci zatrudnieni w spółce oceniali to na 1 proc." - zaznaczył.

Lasek o nierealnym harmonogramie

Lasek stwierdził też, że pierwotny harmonogram CPK, zakładający zakończenie budowy lotniska w 2027 r. i pierwsze loty w 2028 r., "od samego początku" był nierealny. Zauważył, że obecnie wstępne analizy wskazują na realne uruchomienie nowego lotniska - bez żadnego wstrzymywania prac - na drugą połowę 2032 r.

"(...) to najwcześniejszy okres, dlatego niezbędne są rozwiązania pomostowe, które pozwolą na utrzymanie wzrostu ruchu lotniczego na Mazowszu i udrożnią hub przesiadkowy, którym jest Lotnisko Chopina" - stwierdził wiceminister.

Spółka CPK została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego m.in. budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz inwestycji towarzyszących - m.in. linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu, w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.