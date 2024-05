To jest pierwszy raz w historii, kiedy wszystkie dzieci w wieku do 3 lat mogą zostać objęte wsparciem - powiedziała o programie "Aktywny rodzic" wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Tzw. babciowe wyniesie 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami.

8 maja podczas 11. posiedzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny rodzic" (tzw. babciowe).

"Chcemy, żeby rodzice w tych trudach pierwszych lat życia dzieci czuli kompleksowe wsparcie państwa; że nie muszą już wybierać pomiędzy pracą a życiem rodzinnym, że nie muszą martwić się o to, w jaki sposób zorganizować opiekę dla swojego dziecka, bo to rząd pomaga im to zrobić, pomaga im w takim właśnie kompleksowym programie" - podkreśliła wiceministra.

Gajewska o kompleksowym wsparciu rodzin

Zaznaczyła, że rząd wprowadza kompleksowe wsparcie rodzin, które mają małe dzieci. "To jest pierwszy raz w historii, kiedy wszystkie dzieci w wieku do lat trzech mogą zostać objęte wsparciem. I to rodzic będzie decydował o tym, jaką formę wsparcia wybierze" - powiedziała.

Gajewska o potrzebach rodziców

Gajewska zaznaczyła, że jeśli potrzeby rodzicówsię zmienią, mogą zdecydować o wyborze innego świadczenia. "Najważniejsze jest to, żeby rodzic w trakcie miesiąca pobierał jedno świadczeniena jedno dziecko. Ale jeśli ma np. trójkę dzieci, to na każde z nich może pobierać inne świadczenie" - wyjaśniła.

Ustawa dla rodziców aktywnych zawodowo

9 kwietnia br. rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny rodzic", tzw. babciowe. Zakłada on wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Celem programu jest ułatwienie rodzicom pogodzenia zadań rodzicielskich z aktywizacją zawodową.

Ile wyniesie babciowe?

Tzw. babciowe wyniesie 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku dzieci, które potrzebują stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością codziennego współudziału opiekuna dziecka w leczeniu, rehabilitacji i edukacji – świadczenie wyniesie 1900 zł miesięcznie.