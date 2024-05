Jak podaje Jacek Dobrzyński w serwisie X, Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do posłuchu w sali, gdzie dziś miało odbyć się posiedzenie rządu.

"Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie" - czytamy we wpisie Dobrzyńskiego, rzecznika prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Dzisiaj odbędzie się wyjazdowe posiedzenie rządu w Katowicach. O 12:00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ministrowie z premierem zajmą się między innymi kwestią bonu energetycznego.

W rozmowie z dziennikarzami TVN24 Minister Koordynator Służb Specjalnych przekazał, że sala na posiedzenie rządu została zabezpieczona i nie wiadomo, czy znalezione urządzenia były tam od lat, czy zostały zainstalowane niedawno.