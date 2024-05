Sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowej przesłucha we wtorek byłą dyrektor programu GovTech Polska Justynę Orłowską oraz jej zastępcę Antoniego Rytla. Komisja będzie badać wątek wydawania wiz indywidualnych w ramach programu Poland.Business Harbour.

Komisja śledcza ds. afery wizowej. Przesłuchanie kierownictwa GovTech Polska

"W opinii MSZ dochodziło do licznych nieprawidłowości w programie Poland.Business Harbour, także w tym wymiarze wiz indywidualnych. To wynika z dokumentów, do których dotarliśmy; chcemy o tym mówić" - powiedział PAP szef komisji Michał Szczerba (KO).

Jego zdaniem KPRM działała jak "taki swoisty punkt usługowy dla różnych podmiotów gospodarczych, które próbowały w trybie ekspresowym, bez żadnego trybu, bez zezwoleń na pracę ściągać dowolne osoby". "Chcemy się dowiedzieć, jaka była skala tego procederu, czy były jakieś zastrzeżenia, w szczególności - czy służby i jakie służby weryfikowały te osoby" - zapowiedział.

Komisja śledcza ds. afery wizowej [TRANSMISJA]

