Otrzymałeś list od PGNiG? Dostawca informuje w nim o nowych taryfach dotyczących dystrybucji i sprzedaży gazu. Zapowiada się duża podwyżka cen – pójdą w górę średnio o 50-60 proc. Aby zrekompensować wydatek, rząd przygotował bon energetyczny.

Do 30 czerwca 2024 r. gospodarstwa domowe oraz niektórzy inni odbiorcy są uprawnieni do ochrony taryfowej dzięki ustawie z 15 grudnia 2022 r. Cena gazu, która ich obowiązuje, to 24,62 gr/kWh brutto, a stawki opłat abonamentowych i dystrybucyjnych pozostają na poziomie z końca 2022 r. zgodnie z art. 62b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego.

30 czerwca tarcze osłonowe przestaną działać. W związku z tym odbiorcy, którzy korzystali dotąd z taryfy ochronnej, odczują wyższe opłaty. Skala podwyżek jest bardzo duża – dochodzi do 60 proc.

Nowe ceny gazu od 1 lipca. Oto cennik

Jak informuje PGNiG w listach wysyłanych do odbiorców, od 1 stycznia obowiązują nowe taryfy dotyczące sprzedaży i dystrybucji gazu. Portal money.pl podaje, że od lipca rachunki tych, którzy nadal korzystali z tarcz, pójdą w górę średnio o 50-60 proc.

Ceny gazu zwiększy o ok. 45 proc. PGNiG Obrót Detaliczny. Z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto ) dla gazu wysokometanowego grupy E

gr/kWh do gr/kWh ) dla Wzrosną ceny gazu zaazotowanego o 45 proc. i 47 proc. Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto

o 45 proc. i 47 proc. Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie z gr/kWh do gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z gr/kWh do gr/kWh brutto Wzrosną stawki opłat abonamentowych . W grupie W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto, w więc o 1,5 proc.

. W grupie W-1.1 z zł miesięcznie do zł miesięcznie brutto, w więc o 1,5 proc. Wzrosną opłaty dystrybucyjne. Opłata zmienna wzrośnie np. o 55 proc., z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto, natomiast opłata stała pójdzie do góry o 59 proc., czyli z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1.

Bon energetyczny na złagodzenie podwyżek

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska uważa, że wysokie ceny energii są efektem długoletnich zaniedbań w rozwoju odnawialnych źródeł energii, a polska energetyka jest najbardziej emisyjna w Europie. W związku z tym aby załagodzić wzrost cen, rząd przygotował bon energetyczny, który ma wesprzeć finansowo około 3,5 mln gospodarstw domowych.

Projektowa ustawa przewiduje, że bon energetyczny będzie miał wartość 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 400 zł dla gospodarstwa 2-3-osobowego, 500 zł dla 4-5-osobowego, a 600 zł dla 6-osobowego i więcej.

Bon energetyczny będzie przeznaczony dla osób, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Podwyżki cen gazu. Z czego wynikają?

Jak podają analitycy mBank Research, podwyżki cen gazu to techniczna kwestia wynikająca z tego, że obecna taryfa zatwierdzona przez URE (w przybliżeniu 290 zł) znajduje się powyżej zamrożonej ceny w okolicach 200 zł. Dodając do tego stawki dot. dystrybucji, wychodzimy na wzrost rachunku w okolicach 40 proc.

mBank zauważa, że jeśli w międzyczasie URE zdecyduje się na obniżenia taryfy (a są podstawy, bo stawki rynkowe spadają), podwyżki będą wynosiły 15-20 proc.