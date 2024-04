Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz apeluje o przesunięcie terminu wejścia w życie KSeF dla małych firm z 1 kwietnia 2026 r. na 1 czerwca 2026 r. – podało Biuro Rzecznika MŚP. Powodem są potencjalne trudności dla przedsiębiorców, które mogą wynikać z nowej propozycji.

Minister finansów Andrzej Domański ogłosił nowe daty wejścia w życie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur jako obowiązkowej metody wystawiania faktur. KSeF ma stać się obowiązkowy dla firm o obrotach przekraczających 200 mln zł od 1 lutego 2026 r., zaś dla pozostałych przedsiębiorców - od 1 kwietnia 2026 r.

Jak poinformowało Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz w liście do ministra finansów „zwrócił uwagę na trudność, jaką sprawi przedsiębiorcom nowa propozycja, a konkretnie termin 1 kwietnia 2026”.

Trudność dla przedsiębiorców

„To bowiem ta część roku, kiedy następuje największa kumulacja sprawozdań, zeznań etc.” – napisał cytowany w komunikacie Rzecznik MŚP w liście do Andrzeja Domańskiego. „Nałożenie się na to wdrożenia KSeF odbije się na jakości pracy biur księgowych i może narazić firmy na dotkliwe straty. Proszę więc o rozważenie przesunięcia wejścia w życie KSeF np. na 1 czerwca. Z pewnością zostanie to docenione przez przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP” – dodał.

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur służy do wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur. Obecnie jest systemem dobrowolnym. Zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami ma stać się obowiązkowy od 1 lipca 2024 r., jednak MF zapowiedziało złożenie projektu ustawy, który przesunie termin wejścia w życie obligatoryjności systemu na rok 2026.