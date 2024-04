Podczas konferencji Platformy Obywatelskiej zostali wskazani kandydaci partii do Parlamentu Europejskiego. Wśród nazwisk pojawili się obecni ministrowie.

Podczas Rady Krajowej PO podsumowano dyskusje nad wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Głos zabrał premier Donald Tusk. - Te wybory do Parlamentu Europejskiego są jednymi z najważniejszych w historii polski powojennej. Nigdy nie były tak ważne i nigdy nie miały tak radykalnego wpływu na nasze codzienne życie, jak właśnie teraz w czasie wojny, w czasie zagrożeń o jakich Europa nie myślała jeszcze kilka lat temu - powiedział.

- Na pytanie: czy będzie u nas wojna, pada jedna odpowiedź: jeśli będziemy skłóceni, podzieleni, niezdolni do zorganizowania obrony, to będzie wojna. To Rosjanie nie są durniami i dobrze kalkulują. Jeśli będziemy słabi, nie zatrzymają się w Ukrainie - mówił. Wskazał, że chodzi o zmianę paradygmatu w UE, żeby UE była organizacją na czas "trudny i zły". - Polska daje przykład gotowości do poświęceń, gotowość do wydatków, gotowość do bycia proeuropejskim - podkreślał.

Kandydaci PO do Parlamentu Europejskiego

Donald Tusk mówił, że to kandydaci Platformy Obywatelskiej mają szansę wprowadzenia realnych zmian i wzmocnią pozycję Polski w Unii Europejskiej. Zdanie to podzielił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Wskazał, że osoby zajmujące stanowiska w PE powinny mieć duże doświadczenie - między innymi na najwyższych stanowiskach w państwie.

Okręg nr 1 woj. pomorskie: nr 1 Janusz Lewandowski , nr 2 Magdalena Adamowicz, nr 3 Jacek Bendykowski,

Okręg nr 2 województwo kujawsko-pomorskie: nr 1 Krzysztof Brejza , nr 2 Jacek Gajewski, nr 3 Iwona Kozłowska

Okręg nr 3 województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie: nr 1 J acek Protas , nr 2 Tomasz Frankowski, nr 3 Anna Wojciechowska

Okręg nr 4 Warszawa i 8 powiatów okołowarszawskich: nr 1 Marcin Kierwiński , nr 2 Hanna Gronkiewicz-Waltz, nr Kamila Gasiuk-Piechowicz

Okręg nr 5 część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4: nr 1 Andrzej Halicki , nr 2 Leszek Ruszczyk, nr 3 Marzena Cendrowska,

Okręg nr 6 woj. łódzkie: nr 1 Dariusz Joński , nr 2 Joanna Skrzydlewska, nr 3 Maciej Kozakiewicz,

Okręg nr 7 województwo wielkopolskie: nr 1 Ewa Kopacz , nr 2 Michał Wawrykiewicz, nr 3 Marcin Bosacki,

Okręg nr 8 województwo lubelskie: nr 1 Marta Wcisło , nr 2 Krzysztof Grabczuk, nr 3 Małgorzata Gromadzka,

Okręg nr 9 województwo podkarpackie: nr 1 Elżbieta Łukacijewska, nr 2 Jolanta Kaźmierczak,

Okręg nr 10 województwa małopolskie i świętokrzyskie: nr 1 Bartłomiej Sienkiewicz , nr 2 Małgorzata Grzywna, nr 3 Jagna Kinga Marczułajtis-Walczak,

Okręg nr 11 województwo śląskie: nr 1 Borys Budka , nr 2 Mirosława Nykiel, nr 3 Łukasz Kohut,

Okręg nr 12 województwa dolnośląskie i opolskie: nr 1 Bogdan Zdrojewski , nr 2 Andrzej Buła, nr 3 Sylwia Bielawska,

Okręg nr 13 województwa lubuskie i zachodniopomorskie: nr 1 Bartosz Arłukowicz, nr 2 Elżbieta Polak, nr 3 Izabela Piotrowicz.

- To właśnie dzisiaj Unia Europejska jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, to właśnie dzisiaj musimy być tam aktywni i to właśnie dzisiaj musimy wybrać ludzi, którzy będą nas tam reprezentować w sposób jak najbardziej poważny i wiarygodny - mówił Rafał Trzaskowski.