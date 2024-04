Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zamrażające, w którym zabronił zajęcia się wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Zadeklarował, że nie wykona postanowienia TK, a wniosek o TS dla szefa NBP będzie procedowany zgodnie z prawem.

Hołownia o postanowieniu TK ws. Glapińskiego

Hołownia poinformował w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że otrzymał odpis postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 17 kwietnia w sprawie wniosku o TK dla Glapińskiego.

Jak wyjaśnił, postanowienie nazwane jest "samozabezpieczającym". Jego konkluzja - powiedział marszałek Sejmu brzmi - że "ani marszałek Sejmu, ani Sejm, ani żadna z komisji, ani ktokolwiek w tym budynku nie ma prawa dotykać się, zajmować się, w ogóle czegokolwiek robić z wnioskiem o TS dla Adama Glapińskiego". "Dlaczego? - ponieważ jest to surowo zakazane przez Trybunał Konstytucyjny pani Julii Przyłębskiej. Dlaczego? - ponieważ Trybunał tego zakazuje" - relacjonował Hołownia.

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

Poinformował, że Kancelaria Sejmu wykonała "bardzo intensywne analizy prawne" postanowienia TK. Jego zdaniem, TK wydając je, "w sposób oczywisty przekroczył swoje uprawnienia". Hołownia zadeklarował, że nie wykona postanowienia TK, a wniosek o TS dla szefa NBP będzie procedowany zgodnie z prawem.

Marszałek Sejmu powiedział też, że na prezydium Sejmu przedstawił opinię prawników z Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Sejmu nt. postanowienia TK. "Autorzy opinii wskazali błędy, które popełnił TK: brak podstawy prawnej, orzekanie nie w takim składzie w jakim powinien oraz powoływanie się na rozstrzygnięcia TK, które już wcześniej zostały zakwestionowane" - relacjonował.

Postawienie prezesa NBP przed TS

Hołownia poinformował też, że służby prawne Sejmu po analizie wniosku o postawienie prezesa NBP przed TS, wskazały, że "są w nim uchybienia i konieczności uzupełnienia, dlatego zgodnie z art. 6 ustawy o Trybunale Stanu skierowałem dzisiaj ten wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej celem wydania opinii, czy Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zgadza się z opinią prawników sejmowych, że należy odesłać ten wniosek w celu uzupełnienia istotnych kwestii formalnych do wnioskodawców". "Jeżeli komisja podzieli tę opinię, to na prezydium Sejmu będziemy głosować w tej sprawie" - poinformował.

"Jeżeli taka będzie opinia komisji i prezydium, poproszę (...) wnioskodawców o uzupełnienie braków i spełnienie wszystkich wymogów formalnych" - zapowiedział Hołownia.

Podkreślił, że jest zwolennikiem postawienia Glapińskiego przed TS natomiast, jak dodał "uważam, że powinno się to odbywać bez żadnych wątpliwości formalnych i prawnych".

Wniosek posłów

Posłowie koalicji rządowej 26 marca złożyli wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP przed TS. Wniosek podpisało 191 posłów. Wobec Glapińskiego wysunięto osiem zarzutów, m.in. złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz m.in. interwencji walutowych bez należytego upoważnienia.