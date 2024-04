Był plan, bym startował do Parlamentu Europejskiego, ale mam zaszczyt pełnienia funkcji wicemarszałka Sejmu i nie chciałbym tak, jak kiedyś Donald Tusk porzucić zaszczytnej i prestiżowej funkcji w Polsce, by dostać mniej prestiżową w UE - powiedział w czwartek Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Plan startu Bosaka w wyborach do PE został zmieniony

Bosak był pytany w internetowej części rozmowy w Radiu ZET o doniesienia, że miałby startować w wyborach do PE.

"Był taki plan, ale to był plan poprzedniego szefa mojej partii i ten plan się zmienił" - powiedział Bosak potwierdzając, że był to plan przedstawiony przez Roberta Winnickiego.

"Ja dostałem zaszczyt pełnienia funkcji wicemarszałka polskiego Sejmu i nie chciałbym zrobić tego samego, co zrobił Donald Tusk, tzn. porzucić zaszczytnej i prestiżowej funkcji w Polsce po to, żeby dostać mniej prestiżową w Unii Europejskiej" - powiedział Bosak.

Oczekiwania Konfederacji dotyczące liczby mandatów w PE

Polityk był też pytany o to, na uzyskanie ilu mandatów do PE liczy Konfederacja.

"Liczymy na wiele mandatów (...) wolałbym, żeby to było 10 (mandatów) niż trzy. Jeżeli przekroczymy próg wyborczy bardzo nieznacznie, ledwie ponad 5 proc. to będą dwa, trzy mandaty, jeżeli poprawimy nasz wynik i zamiast zrobić 7 proc. będzie to np. 10 albo więcej, to możemy iść w kierunku 10 mandatów, a nawet więcej" - powiedział Bosak.

Przygotowania list wyborczych Konfederacji do PE

Przekazał, że listy wyborcze Konfederacji są częściowo gotowe, a część z nich jest jeszcze w trakcie układania.

Termin i liczba mandatów w nadchodzących wyborach do PE

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. (PAP)

kos/ godl/