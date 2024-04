Będziemy przede wszystkim walczyć o to, żeby nie wdrażać Zielonego Ładu, żeby go zatrzymać, podobnie zresztą jak teraz trzeba zatrzymać pakt migracyjny - powiedział jeden z liderów Konfederacji, poseł Sławomir Mentzen podczas oficjalnego rozpoczęcia kampanii Konfederacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Konfederacja rozpoczyna kampanię do PE i prezentuje hasło wyborcze

W poniedziałek Konfederacja w Warszawie oficjalnie rozpoczęła kampanie przed wyborami do PE. Podczas inauguracji wystąpili liderzy Konfederacji: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Sławomir Mentzen, a także kandydaci partii do europarlamentu. Ogłoszone zostało także hasło wyborcze Konfederacji - "Chcemy żyć normalnie".

Priorytety Konfederacji: walka z Zielonym Ładem i paktem migracyjnym

Poseł Mentzen podkreślił w rozmowie z PAP, że spodziewa się lepszego wyniku w wyborach europarlamentarnych, niż w wyborach do sejmików wojewódzkich. Na pytanie, które inicjatywy będą dla partii priorytetowe, podkreślił, że najpierw "muszą zatrzymać to szaleństwo, które tam (w UE - PAP) się teraz dzieje".

"Będziemy przede wszystkim walczyć o to, żeby nie wdrażać Zielonego Ładu, żeby go zatrzymać, podobnie zresztą jak teraz trzeba zatrzymać pakt migracyjny" - powiedział Mentzen.

Mentzen o redystrybucji funduszy UE i wzmacnianiu obronności Polski

Podczas wystąpienia na scenie Mentzen podkreślał, że "wszystkie pieniądze, które idą na tą szaleńczą, obłędną politykę klimatyczną, powinny jak najszybciej pójść na zbrojenia". Dodał, że "trzeba na tyle się wzmocnić, żeby nikt Polski nie śmiał zaatakować".

"Bo planeta nie płonie. Płonie w tym momencie Ukraina. I bardzo nie chcemy, żeby spłonęła Polska" - zaznaczył.

Bosak o zarzutach izolacjonizmu i ruchach Konfederacji wobec Europy

Jak mówił wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak "będą nam zarzucać, że jesteśmy za izolacjonizmem. I od razu powiedzmy: to nieprawda". "My jesteśmy wielkimi zwolennikami współpracy europejskiej" - zapewnił.

Bosak dodał, że "teraz jest ten moment, kiedy musimy zrobić to, co nie udało się w 2019 roku - wprowadzić prawdziwą, pryncypialną, dobrą, mocną, zdrową ekipę do Parlamentu Europejskiego". Jak podkreślił, "Polska nie może być gorszym krajem niż pozostałe kraje członkowskie. Polska musi mieć reprezentowane całe spektrum polityczne w PE".

Jak zapewnił wicemarszałek Sejmu, partia "jest za Europą". "Nie tylko Polskę, ale i Europę ktoś musi chronić. Przed szaleństwem, przed wariactwem, przed zaczadzeniem różnymi ideami" - powiedział.

Bosak ocenił, że współpraca europejska powinna mieć miejsce, ale "powinna być dobrowolna". "Oparta na wolnym życiu gospodarczym" - dodał.

Zapowiedź powołania komisji ds. walki z nielegalną imigracją przez Konfederację

Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka prasowa Konfederacji i kandydatka do PE zapowiedziała podczas wystąpienia, że idąc do europarlamentu jednym z jej głównych zadań będzie "powołanie międzynarodowej komisji śledczej ds. walki z nielegalną imigracją".

"Jednym z głównych problemów Unii Europejskiej jest nielegalna imigracja. Jest zalew Unii nielegalnymi imigrantami. Najwyższa pora zająć się tym problemem na poważnie" - powiedziała. Dodała, że "ludzi odpowiedzialnych za przemycanie imigrantów na teren UE i polityków, którzy rozszerzają parasol ochronny nad organizacjami przestępczymi, którzy właśnie sprowadzają tych imigrantów, należy wreszcie wsadzić do więzienia".

Informacje o zbliżających się wyborach do PE i zarejestrowanych komitetach

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 25 komitetów wyborczych. Wśród nich znalazły się Lewica, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, Komitet Polexit oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. (PAP)

agg/ godl/