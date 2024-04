51 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie" lub "raczej nie" na pytanie, czy koalicja rządząca realizuje swoje obietnice wyborcze. Przeciwnego zdania jest 40 proc. ankietowanych, z czego tylko 9 proc. w sposób zdecydowany twierdzi, że koalicja obietnice realizuje. - wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM. Wśród niezadowolonych są wyborcy Lewicy i Trzeciej Drogi - wskazano w komentarzu.

W sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM, przeprowadzonym tuż przed wyborami samorządowymi, aż 51 proc. badanych uważa, że koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050, Lewica) nie realizuje obietnic wyborczych ugrupowań ją tworzących (30 proc. uważa, że zdecydowanie nie; 21 proc., że raczej nie).

Niezadowoleni wyborcy koalicji rządzącej

Przeciwnego zdania jest 40 proc. ankietowanych, z czego tylko 9 proc. w sposób zdecydowany twierdzi, że koalicja obietnice realizuje.

"I te proporcje dają do myślenia" - zauważyło OKO.press. Jak napisano w podsumowaniu wyników badania, niezadowoleni są nie tylko wyborcy prawicy.

Zadowoleni wyborcy Tuska

"Tylko elektorat Koalicji Obywatelskiej z entuzjazmem reaguje na politykę rządu Donalda Tuska i niemal w całości uważa, że realizuje on przedwyborcze obietnice. Za to co czwarty z wyborców i wyborczyń Trzeciej Drogi oraz Lewicy uważa odwrotnie: że obietnice nie są realizowane" - napisało OKO.press. Podkreślono, że krytyczni wobec realizacji obietnic są młodsi ankietowani oraz grupy szczególnie kojarzone z poparciem dla Koalicji 15 października: młode kobiety (18-39 lat) oraz mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys.

Sondaż telefoniczny i online

Sondaż Ipsos dla OKO.press i TOK FM zrealizowano metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach 2-4 kwietnia 2024 roku. Liczba wywiadów realizowanych telefonicznie i online wynosi w przybliżeniu po 50 proc. na każdą z metod badawczych. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polek i Polaków, N=1000.