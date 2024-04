Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To 25. zarejestrowany komitet przez PKW, drugi z kolei komitet zarejestrowany przez partię koalicji rządowej, po Lewicy. Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że jego ugrupowanie nie rozważa wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w wyborach do PE.

Wśród 25 zarejestrowanych komitetów znalazły się Lewica, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Komitet Polexit. Zarejestrowano też KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców zgłoszony przez Pawła Tanajno.

Do 22 kwietnia jest czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Listy kandydatów na posłów do PE komitety muszą zgłosić do 2 maja.

Tusk o wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024

Premier Donald Tusk na konferencji w Sejmie ocenił, że samodzielna wygrana Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest możliwa. "Będziemy mieli fajnych kandydatów, dobrze ich znacie, nie będzie przykrych niespodzianek" - podkreślił szef rządu.

Przyznał, że nie udało się nakłonić innych klubów parlamentarnych, tworzących rząd, żeby utworzyć wspólny komitet w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak dodał, "nie chce ryzykować w żaden sposób" - dlatego zaakceptuje wariant, "gdzie idą trzy bloki: Lewica, Trzecia Droga oraz Koalicja Obywatelska".

NIE dla wspólnego startu

We wtorek marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że jego ugrupowanie nie rozważa wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w wyborach do PE. Pytany, w jakiej konfiguracji Polska 2050 wybiera się zatem do wyborów europejskich, odparł, że "podstawowym planem, pomysłem i nadzieją, jest to, że pójdziemy tam jako Trzecia Droga".

Decyzja Lewicy

Współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że PKW już zarejestrowała Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy. Zapewnił, że Lewica nie wycofa się ze swojej decyzji i nie utworzy wspólnej listy z KO czy Trzecią Drogą w wyborach do europarlamentu.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotychczas 24 komitety wyborcze.