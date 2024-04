Obrady Sejmu 12 kwietnia [TRANSMISJA]

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, wakacje od składek i blok głosowań. Powstanie też Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do aborcji. Zapraszamy do obejrzenia transmisji, która rozpocznie się o godzinie 9.00.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dzisiaj, podczas ostatniego dnia posiedzenia Sejmu, posłowie zajmą się nowelizacją ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która zakłada, że importerzy cyny, tantalu i wolframu oraz złota będą musieli zagwarantować, aby wszystkie dostawy tych towarów pochodziły z odpowiedzialnych źródeł oraz z obszarów, które nie są objęte wojną.

Izba ma też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy wprowadzenia dla przedsiębiorców urlopu od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w ciągu roku, które będą opłacane za nich z budżetu państwa.

Posłowie wysłuchają też informacji ministra spraw zagranicznych na temat śmierci wolontariusza Damiana Sobola, który niósł pomoc humanitarną ofiarom konfliktu w Strefie Gazy.

Głosowania w Sejmie

Po południu zaplanowano blok głosowań, posłowie mają głosować nad projektem uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział w środę, że jeśli Sejm zdecyduje o skierowaniu projektów ustaw ws. aborcji do komisji nadzwyczajnej, to ta komisja zostanie powołana jeszcze w piątek. Komisja ma liczyć 27 członków: 11 z PiS, 9 z KO, po 2 z PL2050 i PSL i Lewicy oraz 1 z Konfederacji.

Posłowie w piątkowych głosowaniach zdecydują też, czy wysłuchają informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie "przyjęcia bez sprzeciwu i dyskusji propozycji zmian traktatowych Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2023 r". Posłowie mają też głosować nad odwołaniem członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Obrady Sejmu 12 kwietnia [TRANSMISJA]

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się o godzinie 9.00.