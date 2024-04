W wyborach do Parlamentu Europejskiego na 99 proc. pójdziemy w takim układzie jak do wyborów samorządowych. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną w ciągu godzin, nie dni - powiedział we wtorek premier Donald Tusk, pytany o ewentualny start KO w szerszej koalicji.

Strategia wyborcza Tuska

Tusk pytany we wtorek na konferencji prasowej o to, czy bierze pod uwagę pójście do wyborów do Parlamentu Europejskiego w szerszej koalicji, jak w 2019 r. (Koalicja Europejska - PAP) odpowiedział: "Na 99 procent pójdziemy w takiej konstelacji jak w wyborach samorządowych, wszystko na to wskazuje".

"Musimy zacząć rejestrować komitety, zbierać podpisy, więc to jest kwestia godzin a nie dni, kiedy te decyzje ostatecznie zapadną. Ale spodziewajcie się raczej takiego układu jak w wyborach samorządowych" - powiedział szef rządu.

Hołownia o planach Polski 2050 w wyborach europejskich

We wtorek rano marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jego ugrupowanie nie rozważa wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w wyborach do PE.

"Mieliśmy wczoraj zarząd partii, Polski 2050, i podjęliśmy decyzję, że do wyborów europejskich idziemy albo w formacie Trzeciej Drogi, który już dwukrotnie się sprawdził - bo uważam, że w wyborach samorządowych się sprawdził, potwierdziliśmy nasz wynik, jesteśmy trzecią siłą na scenie politycznej - albo idziemy sami" - zadeklarował Hołownia.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6–9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk, Karolina Kropiwiec

