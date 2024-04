Jestem zwolennikiem utworzenia wspólnej listy koalicji rządowej w wyborach do europarlamentu, ale obawiam się, że tej listy nie będzie; Lewica już zarejestrowała komitet – powiedział w Radiu Lublin minister nauki i wiceszef Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6–9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.