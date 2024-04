Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21:00. Pierwszych, sondażowych wyników możemy spodziewać się właśnie o tej godzinie. Jednak pełne dane przekaże Państwowa Komisja Wyborcza później, prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni.

Tzw. wyniki exit poll zostaną opublikowane o godzinie 21:00 przez trzy największe stacje telewizyjne - TVP, TVN i Polsat. Będą to przybliżone wyniki głosowania do sejmików wojewódzkich oraz kilku największych miast. Są to wyniki sondażowe - przeprowadzone przez ankieterów Ipsos, którzy zebrali głosy przed 970 lokalami wyborczymi na zlecenie Polsat News, TVN24 i TVP Info.

Jak informowała PAP, na podstawie zebranych danych, po zakończeniu ciszy wyborczej, przedstawione zostaną szacunkowe wyniki głosowania zawierające informacje o procentowym poparciu do sejmików województw dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji i wynikach poszczególnych kandydatów na prezydenta miasta w 6 wybranych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Rzeszów).

Kiedy wyniki wyborów samorządowych

Jak powiedział członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalicz w "Faktach po Faktach" w TVN24, prawdopodobnie ostateczne wyniki zostaną przedstawione w środę "albo i wcześniej".

Dzisiaj od godziny 7:00 do godziny 21:00 Polacy wybierają członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Według informacji PKW frekwencja na godzinę 12:00 wyniosła 16,52 proc. - poinformował przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak.